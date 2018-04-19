(Görüntülü Haber) Mersin'de 'tuzak radar' algısına karşılık yeni radar araçları tanıtıldı

İbrahim MAŞE MERSİN, (DHA) MERSİN Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, radar araçlarını tanıttı. Müdürlük binası önünde düzenlenen toplantıda yeni araçları tanıtan Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Komiser Deniz Uysal, son dönemde toplumda \'tuzak radar\' algısının oluştuğunu, kesinlikle böyle bir uygulamalarının olmadığını söyledi. Radar araçlarının ve kontrolünün daha farkedilir hale gelmesi için yaptıkları çalışmaları anlatan Uysal, Devlet vatandaşa tuzak kurmaz. Bazen sosyal medyada yada vatandaşların kendi arasındaki konuşmalarda, sanki tuzak radar uygulaması yapılıyormuş gibi bir algı var. Böyle bir uygulamamız kesinlikle yok. Bütün yollarda hız takip levhaları asılı. \'Dikkat hız kontrolü yapılmaktadır\' levhalarımız bulunmakta. Amacımız ceza yazmak değil, hızı disipline etmek. Şehir içinde yaya ve araç trafiği yoğun olduğu için küçük levhamızın sürücüler tarafından görülme olasılığı az. Daha renklendirip, dikkat çekici hale getirmek için büyük bir levha hazırladık. Sabit radar aracına gelmeden 3 kilometre önce bunu kullanacağız artık. Daha da görünür olması için yanına duba koyacağız. Amacımız dikkat çekmek. Levhamız portatif olduğu için her yere taşınabilir dedi. Üzerinde \'Dikkat radar aracı\' yazan yeni araçları tanıtan Uysal, Amacımız ceza yazmak değil, sürücülerin hızını yavaşlatmasını sağlamak. Mersin merkezde meydana gelen 10 kazanın 6\'sı kavşak sistemi içerisinde oluyor. Biz de radar araçlarımızı daha da farkedilir duruma getirdik. Aracımızın arkasında \'Dikkat radar aracı\' yazıyor. Bunu görünür şekilde yazdık. Seyir halinde bu araçları kullanacağız diye konuştu.