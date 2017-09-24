(Görüntülü Haber) Mersin'de karton fabrikasında yangın 2

MERSİN\'de bir karton fabrikasında çıkan yangın, büyük çapta maddi zarara neden oldu. Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki (MTSOB) bir karton fabrikasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılıp, fabrikanın büyük bir bölümünü sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ylaklaşık 2 saat süren uzun çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Uzman itfaiye erleri, büyük çapta maddi zararar neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.