(Görüntülü Haber) Mersin'de hacı adayları dualarla uğurlandı

İbrahim MAŞE/MERSİN,(DHA) MERSİN\'de, hacca gidecek adaylar için uğurlama töreni düzenlendi. Merkez Akdeniz İlçesi\'nde bulunan Hz. Ebu Bekir Cami önünde gerçekleştirilen törene İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun, din görevlileri, hacı adayları ve yakınları katıldı. Kur\'an-ı Kerim okunmasının ardından hacı adaylarına seslenen Müftü Coşkun, hac ibadetinin çok önemli olduğunu ifade ederek hacı adaylarına hayırlı yolculuklar diledi. Hac ibadetlerini yerine getirmek için heyecanla yola çıkmayı bekleyen bin 67 hacı adayı, yakınları ile vedalaştı. 76\'sının şehit ve gazi yakını olduğu hacı adayları, yakınları ile birlikte edilen dualara eşlik etti. Vedalaşma sırasında duygusal anlar yaşanırken, hacı adaylarının yakınları gözyaşlarını tutamadı. Dua edilmesinin ardından hacı adayları otobüslerle Adana Havalimanı\'na gitti.