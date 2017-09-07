(Görüntülü Haber) Mersin'de geleneksel Suriyeli düğünü

Ali Ekber ŞEN- İbrahim MAŞE/ MERSİN,(DHA)- MERSİN\'de Suriyeli 2 kardeş, aynı düğün töreniyle kendi gelenek ve görenekleriyle dünya evine girdi.



İç savaşın ardından Halep\'ten Mersin\'e göç edip yeni bir yaşam kuran 21 yaşındaki İsmail Alhamud ile kardeşi 20 yaşındaki Muhammed Alhamud için farklı bir düğün töreni düzenlendi. Gelenek ve göreneklerine uygun olarak gerçekleştirilen düğüne, Alhamud Ailesi\'nin çeşitli illerde yaşayan akraba ve yakınları da geldi. Ancak Suriyeli olan gelinler ile kadınlar, geleneklerine göre, törene katılmadı, düğün evinde bekledi.



Müzik grubundan şarkıcısına kadar herkesin Suriyeli olduğu düğünde sadece Arapça şarkılar ve türküler çalındı. Tatil sitesinin bahçesinde yapılan düğünde Suriye kültürüne ait ilginç dans ve şovlar yer alırken, sahilden geçen Türk vatandaşları ise bu seremoniyi şaşkınlıkla izledi. Alışılmışın dışında figürler taşıyan halay ve hareketli oyunlarıyla dikkatleri üzerine çeken Suriyeliler gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlendi. Gelenek gereği damatlar ve babası omuzlara alınarak oynatılırken, her masada ayrı ayrı nargile içilmesi alışılmışın dışında bir görüntü oluşturdu.