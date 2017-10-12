T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Mersin'de Engelsiz Sanat Festivali coşkusu

MERSİN, (DHA)- MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıktı

12 Ekim 2017 18:50

MERSİN, (DHA)- MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali\'nde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Atatürk Caddesi\'nde yapılan gündüz programında Türk Sanat Müziği sanatçısı Yılmaz Morgül, ZİÇEV Çocuk Perküsyonist Grubu ile birlikte sahneye çıktı. Engelli bireyler ile birlikte 10\'uncu Yıl Marşı\'nı seslendirdikten sonra en sevilen şarkılarını hayranları için söyleyen Morgül, büyük ilgi gördü. Sergiledikleri sahne performansları ile izleyicilerden tam not alan sevilen sanatçı, engelli gençlerle de yakından ilgilendi. Festivalin gece programı Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirildi. Tarık Sezer Orkestrası eşliğinde çeşitli ülkelerden sanatçıların sahneye çıktığı konserde, son dönemin başarılı besteci ve yorumcularından Kıbrıslı sanatçı Buray da şarkılarını seslendirdi. Buray, şarkı arasında izleyicilerle sohbet ederken şöyle dedi:

\"Biliyorsunuz sanat insanın kalbinden ve ruhundan gelir. Hiç bir engel bu ilham çeşmesini kapatamaz. Bizler de bugün buradayız ve farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. En güzel şarkılarımızı bizimle hep birlikte söyleyin ve coşkumuz onla çarpılsın, yüzle çarpılsın. Dans etmek isteyen dans etsin, şarkı söylemek isteyen şarkı söylesin. Çünkü bu akşam engel ve sınır tanımıyoruz.\"

Engelliler Dairesi Başkanlığı\'nı Türkiye\'de kuran ilk Büyükşehir Belediyesi olduklarını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise, \"Hayatı birlikte paylaştığımız engelli kardeşlerimiz hakkında empati yapabildiğimiz müddetçe, engelleri ortadan kaldırabiliriz. Engelli bireylerimizin karşılaştıkları en büyük sorun ötekileştirilmektir. Yaşadığı evde dünyanın en konforlu yaşam standardını oluşturmak engelli bireylerimize yetmiyor. Bülbülün özlemi altın kafese konulmak değil, özgürce uçabilmektir\" diye konuştu.

Gecede, Tarık Sezer Orkestrası\'nın güçlü yorumuyla birlikte ses sanatçıları Sevinç Arda, Brezilyalı şarkıcı, söz yazarı, oyuncu ve aktris Sara Bentes ve Rusyalı sanatçı Yulia Samoylova sahne alarak, şarkılarını hep bir ağızdan engelsiz bir dünya için söyledi. Sanatçılar konser sonunda büyük alkış aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MERSİN DHA MERSİN Büyükşehir BelediyesiUluslararası Engelsiz Sanat FestivaliAtatürk CaddesiSanat MüziğiYılmaz Morgül ZİÇEVPerküsyonist GrubuEngelliMarşıMorgülSergiledikleriAtatürk Kültür MerkeziTarık Sezer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24