(Görüntülü Haber) Mersin'de dünyanın en pahalı baharatı safran yetiştirildi

MERSİN, (DHA) - MERSİN\'in Toroslar Belediyesi\'nce, belediye fidanlığında, dünyanın en pahalı baharat bitkisi olan safran yetiştirildi. Soğanı ekilerek, serada yetiştirilen ve çiçek açan safranın hasadını Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, yaptı.



Bölgenin iklim şartlarına ve coğrafyasına uygun yetişebilecek ürünlerle ilgili alternatif tarım çalışmalarını sürdüren Toroslar Belediyesi, bu kez de dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safranı yetiştirdi. Ejder meyvesi, goji berry, passiflora, istiridye mantarı, dikenli incir, kahve, ginkgo biloba bitkisi gibi ürünleri yetiştirerek, olumlu sonuç aldığı Ar-Ge çalışmalarına, kilosu yaklaşık 45 bin TL\'den satılan safranı da ekleyen Toroslar Belediyesi, çiftçilerle yeni girişimcilere umut oldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü\'nü ziyaret eden Toroslar Belediye Başkanı Tuna, soğanı ekilerek, serada yetiştirilen ve bugün çiçek açan safranın hasadını yaptı.



800 GRAMI 45 BİN TL



Mavimsi mor yaprakları ve ortasında kırmızı sarı polenleri bulunan safran, iplik sanayisi, tekstil, gıda, sağlık ürünleri ve kozmetik üretiminde kullanılıyor. Safranın piyasada miligram üzerinden satılarak, kilosunun altınla yarıştığını belirten Tuna, \'\'Safranın gram değeri bile, altınla eşdeğerdir. Yaklaşık bin metrekarelik bir alandan maksimum 800 gram arasında ürün alınabilen safranı yetiştirmek isteyen çiftçi ve girişimcilere gerekli bilgi desteğini sunacağız. Dünyanın en pahalı baharatı olan bitkiyi yetiştirdik ve çiçek açtı. Kilogramının değer fiyatı yaklaşık 45 bin TL. Sanayide, tekstilde boyamada, sağlık ürünlerinde, kozmetikte, gıdada kullanılabilen bitki, yaklaşık bin metrekarelik bir alanda maksimum 800 gram ürün veriyor. Yani 800 gram maksimum ürün aldığınızda kilosunun da 45 bin TL olduğunu düşündüğünüzde 35 bin TL\'ye yakın bir değeri bin metrekarelik bir alandan alabiliyorsunuz\'\' diye konuştu.



5 GRAM SAFRAN, 500 BİN KİLO TEKSTİL ÜRÜNÜNÜ BOYUYOR



Safran için 3 yıl aynı soğandan ürün alınabildiğini ve ardından yenilemeyle üretimin sürdürüldüğünü anlatan Başkan Tuna, \'\'Arazilerin varisler yoluyla bölünmesinden dolayı arazi miktarında çok fazla azalma oluyor. Bu nedenle az yerden çok ve kıymetli ürün almak durumundasınız. Safran da bu konuda en özellikli öne çıkan ürünlerden bir tanesidir. Bu ürünü yetiştirmek isteyen insanlarımızı yönlendireceğiz ve teşvik edeceğiz. Aldığımız bilgiler ve yaptığımız araştırmaları paylaşacağız. Mersin\'i safran bitkisi yönünde bir numara yapmanın yollarına bakacağız. 5 gramlık bir safran bitkisinden 500 bin kilogramlık tekstil boyanabiliyor. Yetiştirmesi ve bakımı yönünden de çok zevkli bir ürün\'\' dedi.

