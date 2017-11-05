(Görüntülü Haber) Mersin'de araçlar sele kapıldı

İbrahim Maşe/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Silifke ilçesinde, sağanak nedeniyle dere yatağının taşması sonucu araçlar sel sularına kapıldı.



Dün geceden bu yana bölgede etkili olan yağmur, ilçeye bağlı Susanoğlu Mahallesi\'ndeki derenin taşmasına neden oldu. Otellerin olduğu bölgeden denize doğru akan sular, beraberinde araçları da sürükledi. Aniden gelen sel suları nedeniyle kaçamayan bir sürücü, aracının üzerine çıktı. Sürücünün yardım çığlıkları üzerine çevredekiler yetkililere haber verirken, sürücü kısa sürede kepçe yardımı ile kurtarıldı. Bölgede, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması devam ediyor.