T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Mersin'de araçlar sele kapıldı

İbrahim Maşe/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Silifke ilçesinde, sağanak nedeniyle dere yatağının taşması sonucu araçlar sel sularına kapıldı

05 Kasım 2017 20:08

İbrahim Maşe/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Silifke ilçesinde, sağanak nedeniyle dere yatağının taşması sonucu araçlar sel sularına kapıldı. Dün geceden bu yana bölgede etkili olan yağmur, ilçeye bağlı Susanoğlu Mahallesi\'ndeki derenin taşmasına neden oldu. Otellerin olduğu bölgeden denize doğru akan sular, beraberinde araçları da sürükledi. Aniden gelen sel suları nedeniyle kaçamayan bir sürücü, aracının üzerine çıktı. Sürücünün yardım çığlıkları üzerine çevredekiler yetkililere haber verirken, sürücü kısa sürede kepçe yardımı ile kurtarıldı. Bölgede, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MaşeSİLİFKE Mersin DHA MERSİN SilifkeDünSusanoğlu MahallesiOtellerinAnidenSürücününBölgede Mersin Büyükşehir Belediyesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24