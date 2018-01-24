(Görüntülü Haber) Mersin yaylalarında kar seferberliği

Mustafa ERCAN- MERSİN, (DHA) MERSİN\'in merkez Toroslar ilçe sınırları içerisindeki yaylalarda etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri mücadele çalışmalarını başlattı. Toroslar Belediyesi karla mücadele ekipleri, Arslanköy, Kavaklıpınar, Tırtar, Ayvagediği, Gözne Mahalleleri ve güzergahlarında ulaşıma kapanan yolları açarak, araç ve yaya trafiğini rahatlatmaya çalıştı. Kar yüksekliğinin 1 metreyi aştığı bölgede ekipler, yolda kalan ve hasta olan vatandaşlar ile yaylalarda konaklayan Yörüklere de yardım etti. Karla mücadele konusunda ekiplerinin, mesai gözetmeksizin teyakkuz halinde çalıştığını belirten Belediye Başkanı Hamit Tuna, Kar yağışının etkili olması nedeniyle ekiplerimiz, ana yollar başta olmak üzere ara sokaklar ile sorun tespit ettikleri bölgelere de teknik araçlarla anında intikal ederek, gerekli çalışmaları en hızlı bir şekilde yürütüyor. Geniş bir alanda gerçekleştirilen karla mücadele çalışmalarında görev alan ekibimize ve yürütülen çalışmalara gösterdikleri sabır ve desteklerinden dolayı da vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi.