(Görüntülü Haber) Mersin Şehir Hastanesi'nde 'navigasyon' dönemi

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN Şehir Hastanesi\'nde navigasyon dönemi başladı. Akıllı telefonlarına uygulamayı indiren kişiler, hastaneye, muayene olacakları polikliniğe ve en yakın eczanenin adresine sesli ve görüntülü ulaşabilecek. İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, programın Türkiye\'de ve dünyada bir ilk olduğunu söyledi.



Hastaların rahatlıkla hastaneye ve muayene olacakları doktorun odasına ulaşmalarını sağlamak için geliştirilen navigasyon sistemi, Mersin Şehir Hastanesi\'nde hizmete girdi. Akıllı telefonlarına uygulamayı indiren kişiler, evlerinden hastaneye, muayene olacakları polikliniğe ve çıkışta ilaç almak için en yakın eczanenin adresine sesli ve görüntülü biçimde ulaşma şansı yakalayacak.



Türk mühendisler tarafından geliştirilen uygulamayı basına tanıtan İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, programın Türkiye\'de ve dünyada bir ilk olduğunu söyledi. Hastaların muayene olacakları yeri bulabilmesi için navigasyon programı geliştirdiklerini ifade eden Bahçacı şöyle dedi:



\'\'Bilişim sistemlerimizle navigasyon programı bir araya getirilerek hastaya kolaylık sağlanmaktadır. İnternetten uygulamayı indiren hastalar, MHRS sisteminden randevusunu alacak. Gelmek istediği saatten önce evinden çıkıp hastaneye kadar olan takip edeceği yol güzergâhını, cep telefonundan takip edecek. Hastaneye gelince de bulunduğu yerden ulaşacağı noktaya kadar olan güzergâhı da program sayesinde görebilecek.\"



Hastaların sesli ve görüntülü uyarılarla yolun doğru olup olmadığını tespit edebileceğini kaydeden Bahçacı, \'\'Hastalara büyük kolaylık sağlayacak. Hasta, doktorunun kapısına muayene saatinden 5 dakika önce geldiği zaman, muayene sıralamasında adını görecek. Hiçbir sekretere sormasına gerek kalmayacak. Doktorun kapısının üzerindeki ekrandan adını takip edip, muayene olacak. Bu tür uygulamalar değişik sektörlerde yapıldı ama sağlık alanında dünyada tek. Bu program yerli yazılım. Tamamen Türk mühendisler tarafından yazıldı\'\' diye konuştu.