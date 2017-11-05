(Görüntülü Haber) Mermer tozundan inşaat malzemesi

Mesut MADAN BURDUR,(DHA) BURDUR\'da işadamı Ercan Akın tarafından 9 yıldır yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda mermer tozundan inşaat malzemesi üretimi yapıldı.Mermerde Geri Dönüşüm Projesi\'ni 2008 yılında başlattıklarını söyleyen işadamı Ercan Akın, Ar-Ge çalışmalarımızı noktaladık. Burdur İkinci Organize Sanayi Bölgesi\'nde fabrikamızı kurduk ve üretime başladık. Şu an itibariyle il dışı Denizli bölgesinde bayilik anlaşması yaptığımız firmaya ilk sevkiyatımızı yapıyoruz. 2008 yılından 2016 yılına kadar yoğun şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Ana hammaddeleri mermer tozu ve ponzadan meydana gelen, çeşitli formüllerle üretilen tamamen doğal ve hiçbir zararlı kimyasal içermeyen, Türkiye\'de ve dünyada benzeri olmayan bir ürün elde ettik. Patent çalışmalarımızı bu doğrultuda tamamlamak üzereyiz dedi.Isı yalıtımı konusunda iddialı bir ürün yaptıklarını aktaran Akın, Hem hafifliği, hem inşaat maliyetini düşürmesi, enerji tasarrufu, kesinlikle yanmaz oluşu, bütün blok olması nedeniyle tesisat döşeme avantajı, sıva kolaylığı, duvar örmede hafif olması nedeniyle daha seri çalışma imkanı ortaya koyduğumuza inanıyoruz. Ama asıl önemlisi; geri dönüşüm ve mantolama maliyetini ortadan kaldırarak sağlıklı bir yuva oluşturmasıdır. Yaklaşık 11 aydır fabrikamızda deneme üretimi yaparak tamamen arkasında durabileceğimiz, güvenebileceğimiz bir ürün elde ettik diye konuştu. Mermer tozunun ekonomiye kazandırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Akın, şöyle dedi Mermer tozunu nereye atacağımızı, nasıl bertaraf edeceğimizi bilemiyorduk. Bu konuda ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. İlerleyen zamanlarda hem bu problem ortadan kalkacak, hem de mermer tozunu atıl bir ürün olmaktan enerji tasarrufu sağlayan bir ürün olarak ekonomiye kazandıracağız. Bu ürünle binalardaki mantolama masrafı olmayacak. Hafifliğinin ön planda olması nedeniyle binalardaki demir, beton gibi malzemelerin kullanımı bu oranda azalacaktır. Bu da inşaat maliyetini etkileyecektir. Asıl önemlisi mantolamanın ortadan kaldırılması. Bu da bizim üzerinde durduğumuz en önemli konulardan birisiydi. Ürünün lambda (ısı iletkenlik) değerinin 0.11 olması nedeniyle kesinlikle mantolamaya ihtiyaç duyulmayacaktır, İlimize ve ülkemize hayırlı olsun. Fabrikadaki makine tasarımlarını yapan Ercan Akın\'ın oğlu makina mühendisi Alper Akın da Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıkan bu ürünün belli bir makinesi yok. Çalışmaları babamla birlikte yürüttük. Yeni bir ürün olduğu için önemli olan bu ürünün seri üretimini yapmaktı. Bütün makine tasarımlarını kendimiz oluşturarak seri üretime başladık. Günde 10 bin adet üretim kapasitemiz var. Önümüzdeki günlerde bir üretim hattı daha kurarak önce 20 bin daha sonra da 40 bin adete çıkarmayı düşünüyoruz dedi.