(Görüntülü Haber) Merkezefendi'de 18 modern kütüphaneyle eğitime destek

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'nde 18 okula, içerisinde internet hizmeti, dijital kitap içerikleri bulunan ve elektronik kütüphane olarak da nitelendirilen Zenginleştirilmiş Kütüphane (Z-Kütüphane) yapıldı. Merkezefendi Belediyesi\'nin ilçe sınırları içerisinde bulunan 18 okula yaptırdığı Z-Kütüphane\'ler, bugün Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Partili Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yılmaz, törenin düzenlendiği okulu yaptıran hayırseverler Orhan Abalıoğlu ve Cedide Abalıoğlu ile öğrenciler katıldı. Törende konuşan, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizlili siyasetçilerin ve hayırseverlerin eğitime katkı konusunda adeta bir yarış içerisinde olduğunu belirterek \"Yeni kütüphanelerimiz örnek projelerle çok daha modern ve güzel bir şekilde inşa ediliyor. Kitap okumak artık bizim uzağına düştüğümüz, unuttuğumuz bir faaliyetti. Yaptırılan bu modern kütüphanelerin gençlerin kitap okuma alışkanlığına olumlu katkıda bulacağını düşünüyorum\" dedi. \'MODERN KÜTÜPHANELER, KİTAP OKUMA İSTEĞİNİ ARTTIRACAK\' AK Partili Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, göreve geldikleri 3 yıl boyunca en fazla kaynağı eğitime ayırdıklarını belirterek, \"Türkiye\'de kütüphane denildiği zaman, kaba ve kasvetli binalar akıllara geliyor. Bizim yaptırdığımız Z-Kütüphaneler, içerisinde modern tüm imkanlarla donatılmış ve tasarlanmış projelerdir. Çocuklarımız ve gençlerimiz bu kütüphanelerin içerisine girdiği zaman, kitap okuma isteklerini arttıracak bir şekilde burada vakit geçirecekler\" diye konuştu. Konuşmaların ardından, protokol üyeleri inşa edilen 18 kütüphanenin açılışını yaptı. Daha sonra ise, Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde yapılan Z- Kütüphane gezildi. Merkezefendi Belediyesi tarafından okula yaptırılan Kuran-ı Kerim okuma sınıfı da protokol üyeleri tarafından incelenirken, özel olarak hazırlanan sınıfta, öğrenciler tarafından kısa bir Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.