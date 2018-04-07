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(Görüntülü Haber) Merkez nüfusu 900 olan ilçede, binlerce kişi şehidi uğurladı (2)

AKŞENER: İÇİM YANDI İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Alpullu şeker fabrikasındaki protesto eyleminin ardından Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit düşen Anıl Yalap'ın Kofçaz ilçesine bağlı Tastepe köyündeki ailesini ziyaret etti

07 Nisan 2018 20:51

AKŞENER: İÇİM YANDI İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Alpullu şeker fabrikasındaki protesto eyleminin ardından Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde şehit düşen Anıl Yalap\'ın Kofçaz ilçesine bağlı Tastepe köyündeki ailesini ziyaret etti. Evin önünde partisinin Kırklareli teşkilatı tarafından karşılanan Akşener, şehit Anıl Yalap\'ın babası Elmas Yalap\'a başsağlığı diledi. Şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap için dua okuyan Akşener, gazetecilerin sorusu üzerine açıklamaya yapmayıp, \"Diyemem ki, ne diyeyim? Sen ne diyeceksin? İçim yandı\" demekle yetindi. Şehit babası Elmas Yalap ile bir süre konuşan Meral Akşener daha sonra şehidin evine girip annesi Kıymet Yalap ve yakınlarına taziyede bulunarak köyden ayrıldı.

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