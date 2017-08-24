(Görüntülü Haber) Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıldönümü kutlandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS\'te, Mercidabık Zaferi\'nin 501\'inci ile \'Fırat Kalkanı Harekatı\'nın 1\'inci yıldönümü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Yavuzlu Köyü\'nde yapılan törene; Vali Mehmet Tekinarslan, Ak Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat ile Mustafa Hilmi Dülger, Gaziantep\'te konuşlu 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve çok sayıda kişi katıldı. Şehitler için askerler tarafından saygı atışı yapılan törende Yavuz Sultan Selim’in anıtına çelenk konuldu. Törende konuşan Vali Mehmet Tekinarslan, Mercidabık seferinin, Osmanlı devletinin doğu ve güney sınırlarını Emniyet\'e alıp, tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek Müslüman halkları birliğini temin etmek amacıyla çıkılmış kutlu bir sefer olduğunu söyledi. Seferin 1516 yılının 24 Ağustos günü zaferle süslendiğini kaydederek, şöyle dedi: \"Mercidabık Zaferi, Türk- İslam tarihi açısından askeri bir zafer olmasının çok ötesinde başta Mezopotamya olmak üzere Kuzey Afrika çok geniş bir coğrafya yüzyıllarca sürecek olan barış huzur ve adaletin mihenk taşı olmuştur. Türk- İslam medeniyeti tüm dünyaya esin kaynağı olması çok daha anlamlıdır. Merdicabık Zaferi\'nden 500 yıl sonra yine milletimizin güvenliği, devletimizin bekası için aynı topraklarda canımız pahasına mücadele etmek tarihin bir tekerrürü gibi adete üzerimize vacip olmuş, 24 Ağustos günü başta DEAŞ ve PKK/PYD terör örgütleri olmak üzere öncelikle sınır illerimize yönelik, tehditlerin ve saldırıların ve genelde de ülkemizin genel güvenliğine yönelik, saldırıların ortadan kaldırılması ve aynı zamanda güneyimizde yaşayan mazlum insanların, adı ne olursa olsun bütün zalim örgütlerin zulmünden kurtarılması amacıyla yürütülmüş bir harekettir. Büyük Türk milletinin yüzünü her zaman arkasında his eden şanlı ordumuz Fırat Halkanı Harekatı ile sınır illerimize tehditler ortadan kaldırılmıştır.\" AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat ise, Osmanlı İmparatorluğu\'nun 9\'uncu padişahı, ilk Osmanlı Halifesi Yavuz Sultan Selim Han’ın tarihe altın harflerle destan yazdığı Mercidabık Zaferi\'nin 501\'inci yıldönümünü, millet olarak büyük bir onur ve gururla kutladıklarını söyleoib Qolat, şöyle konuştu: \"Atalarımızın, bu coğrafyada sağladığı huzur ve refah ortamını devam ettirerek, art niyetli düşüncelerin emeline kavuşmasına engel olmak için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Bu doğrultuda ülkemiz için ciddi tehditler oluşması nedeniyle güney sınırlarımızda yeniden bir harekata ihtiyaç duyulmuş ve Mercidabık Zaferi\'yle aynı günde Fırat Kalkanı Hareketi başlatılmıştır. Geçmişte de olduğu gibi şimdi de barış ve huzuru tahsis etmek için yapılan bu harekatın hayırlara vesile olacağına inanıyorum.\" Ak Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ise, zaferin yıldönümünü kutlayarak, şehitleri rahmetle andığını ifade etti. Valisi Mehmet Tekinarslan\'ın, Fırat Kalkanı Harekatı\'nda şehit olan en yüksek rütbeli Binbaşı Bülent Albayrak’ın eşi Şerife Albayrak’a plaket verdiği kutlamalar kapsamında, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mehter takımı ve halk oyunları ekipleri tarafından gösteri düzenledi. Kutlamalar, resmigeçit töreniyle sona erdi.