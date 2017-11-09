(Görüntülü Haber) MERÇED, balık çiftlikleri sorununu yargıya taşıdı

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED), balık çiftlikleri kuracak firmaların çeşitli yöntemlerle ÇED raporundan kaçtığını öne sürerek Bölge İdare Mahkemesi\'ne dava dilekçesini verdi.



Gazeteciler Cemiyeti\'nde düzenlenen basın toplantısında, dernek adına konuşan avukat Semra Kabasakal, Mersin\'de çok sayıda balık çiftliğine onay verildiğini söyledi. Verilen onayların ÇED Yönetmeliği gereği ilgili kurumlarda ilan edilmediğinin tespit edildiğini kaydeden Kabasakal, şöyle dedi:



\'\'70\'e yakın firma, 1 milyar dolarlık yatırım için Mersin kıyılarını hedef seçmiştir. Muğla\'da denizi kirletip turizmi olumsuz etkilediği gerekçesiyle tepkilere neden olan balık çiftçiklerinin şimdi de Mersin\'de kurulması planlanıyor. Bu firmaların Muğla\'da geri dönülmez tahribatlar yaratmasından sonra Silifke ve Aydıncık civarında balık çiftliği kurmayı planladığı ortaya çıkmıştır.\'\'



35 FİRMAYA İZİN VERİLDİ



Yapılması planlanan çiftliklerden 35 firmaya izin verildiği kaydeden Kabasakal konuşmasına şöyle devam etti:



\'\'ÇED raporlarının alınmaması için yönetmelikte belirtilen tutarın altında kalacak şekilde, parçalar halinde izin verildiği ve ÇED Raporundan kaçırıldığı tespit edilmiştir. Dava konusu olayımızda da aynı yöntem uygulanmıştır. Danıştay\'ın bir çok kararında belirtildiği üzere kümülatif etki değerlendirmesi dikkate alınarak, civardaki tüm balık çiftliklerinin gözden geçirilmesi ve Mersin Valiliği tarafından izin verilen Aydıncık İlçesi Soğuksu Mevkii\'nde Turan Turizm Şirketi tarafından yapılması planlanan çipura ve levrek yetiştiriciliği ile ilgili 18 Eylül tarihli ÇED gerekli değildir kararının planlama ilkeleri, kamu hukuku ve yasaya aykırı olma sebebiyle, ileride telafisi güç zararlar doğması ihtimaline binaen işlemin iptali, dava sonuna kadar yürütmenin durdurulması talebiyle dava açılmıştır.\'\'



Konunun takipçisi olacakları mesajını veren dernek üyeleri, İdare Mahkemesi\'ne gitti.

