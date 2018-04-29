(Görüntülü Haber) Meral Akşener: Jiletle kazıyamayacaklar beni (2)

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HACI BEKTAŞ VELİ TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'deki temaslarının ardından Nevşehir'e gelerek partisinin il binasının açılışını yaptı

29 Nisan 2018 23:16

HACI BEKTAŞ VELİ TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde\'deki temaslarının ardından Nevşehir\'e gelerek partisinin il binasının açılışını yaptı. Toplanan kalabalığa seslenen Akşener, daha sonra Gülşehir ilçesine giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından Hacıbektaş ilçesine gelen Akşener, Hacı Bektaş Veli Müzesi\'ni ziyaret etti. Müze içinde bulunan Hacı Bektaş Veli Türbesi\'ni de ziyaret eden Akşener, burada dua okudu, Aslanlı Çeşmeden su içti. Partililerin isteği üzerine fotoğraf çektiren Akşener, ilçeden ayrılarak Ankara\'ya gitmek üzere yola çıktı.

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