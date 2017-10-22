(Görüntülü Haber) Meme kanserine motosikletle dikkat çektiler 

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ\'da \'Süslü Egzoz Motosiklet Kulübü\' üyesi kadınlar, \'1-31 Ekim Meme Kanseriyle Mücadele Ayı\' dolayısıyla farkındalık yaratmak için motosikletle şehir turu attı.



\'Süslü Egzoz Motosiklet Kulübü\' üyesi yaklaşık 50 kadın, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için motosikletlerle Tekirdağ\'ın sahil dolgu alanında toplandı. Süleymanpaşa Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi\'nin (KETEM) de destek verdiği etkinlikte konuşan Kulüp Başkanı Kübra Ağlamaz, erken tanı konulan meme kanserinin tedaviye yüzde yüz cevap vereceğine dikkat çekerek, \"Bugün, burada meme kanserine dikkat çekmek için toplanmış bulunuyoruz ve bunun için bugün bir sürüş gerçekleştireceğiz. Hemcinslerimize tavsiyemiz, 20 yaşından itibaren kontrollerinizi düzenli olarak mutlaka yaptırın. Hele ki ailenizde böyle bir hastalık varsa kontrollerinizi daha sıklaştır; demek için buradayız. Katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Umarız, erken teşhisin hayat kurtardığı bilincini sağlamış oluruz\" dedi.



Gruptan bazı sürücülerin akrobatik gösteriler yapmasının ardından bazı erkek motosiklet sürücülerinin de katılmasıyla şehir turu yapıldı.