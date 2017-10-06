(Görüntülü Haber) Meme kanserine karşı 'Pembe mutluluk'

İstanbul, 6 Ekim, (DHA)- MEMORIAL Sağlık Grubu ve İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) işbirliğiyle, sanatın iyileştirici gücü adına, İFSAK fotoğraf sanatçılarının objektifinden \'pembe mutluluk\' sergisi açıldı. 01-31 Ekim Meme Farkındalık Ay\'ında Memorial Şişli Hastanesi Sanat Galerisi\'nde sergilenmeye başlanan ve pembe objelerle meme kanserine karşı mutluluk ve umudu anlatan \'Pembe Mutluluk\' fotoğraf sergisi, 1 ay boyunca sanatseverlerle buluşacak. \"Bu ayın bilinirliğinin artmasını istiyoruz\" Meme kanserinin her 8 kadından 1\'inde görüldüğünü söyleyen Memorial Şişli Hastanesi Direktörü Dr. Ergun Şenel, \"Biz de Memorial Sağlık Grubu olarak meme kanseri farkındalığına dikkat çekmek için sanat galerimizde, içinde pembe obje olan fotoğraflardan oluşan bir sergiye yer vermek istedik. Özellikle tüm kadınlarımızın kendilerini kontrol etmeleri ve her fırsatta da doktorlarına danışmalarını istiyoruz. Bunun da sanatla birlikte güzel bir şekilde hatırlanmasını istiyoruz. Bu ayın bilinirliliğinin artmasını, hafızalara kazınmasını istiyoruz.Pembe rengin meme kanserini hatırlatan bir simge olması dolayısıyla fotoğraf sanatçılarından özellikle böyle bir tema kullanmalarını istedik dedi. \'Pembe objelerle farkındalık yaratmaya çalıştık\' Meme kanseri ile mücadelenin ve kanser farkındalığının dünyadaki simgesi olan pembe rengin, fotoğrafın genelinde tek bir obje ile yansıtıldığı fotoğraflardan oluşan sergi, meme kontrolünün önemini hatırlatmayı amaçlıyor. İFSAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Projeler Birimi Koordinatörü Esin Koç, proje fikrinin Memorial Sağlık Grubu\'ndan çıktığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti, \"Biz de böyle anlamlı bir çalışmayı yürekten destekledik açıkçası. Süre çok kısaydı ve arkadaşlarımızla birlikte toplandık. Üyelerimize duyuru yaptık İFSAK olarak. 13 arkadaşımızın fotoğraflarıyla pembe ve umut içeren, mutluluk içeren fotoğraflarla bu sergiyi düzenledik ve iştirak ettik. Özellikle meme kanserinin simgesi olan pembe rengi, umut ve mutluluk içermesine dikkat ettik. Çünkü meme kanseri aslında erken teşhis edildiğinde kolaylıkla tedavi edilebilen bir hastalık? Kişilerin bunun farkında olması çok önemli. Bu konuda bizim de desteğimiz olduysa ne mutlu bize.\"