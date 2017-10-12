(Görüntülü Haber) Meme kanserine dikkat çekmek için sokağı pembe balonlarla süsledi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da meme kanseri tedavisi gören ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın mücadelesinden dolayı, \'Manevi kızım\' dediği 33 yaşındaki Göknur Damat, işyerinin bulunduğu sokağa kansere dikkat çekmek için \'pembe sokağa\' çevirdi. Pembe balonlar asan Damat, yine pembe dövizlerle kadınları meme kanserine karşı uyardı.



Tekirdağ\'da 2 yıl önce meme kanserine yakalanan ve doktorların 6 ay ömür biçtiği makyöz Göknur Damat, kentte KOSGEB desteğiyle bir kuaför salonu açarak, hayata tutunmaya çalıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavisi süren Damat\'ın yaşama tutunma çabasını örnek gösterip, onun manevi kızı olduğunu söylemişti. Tekirdağ\'da makyözlük yapmayı sürdüren Göknur Damat, \'Meme Kanseri Farkındalık Ayı\' olarak nitelendirilen bu ayda işyerinin bulunduğu sokağı meme kanserine dikkat çekmek için adeta pembe renge boyadı. Sokağa pembe balonlar asan Damat, yeni pembe renklerle, \'Meme kanseri farkındalık sokağı\', \'Sağlık kontrolünü aksattığının farkındamısın\', yazılı dövizlerle donattı.



Göknur Damat, meme kanserine dikkat çekmek için işyerindeki arkadaşları ile birlikte çalışarak sokağı pembe balonlar ve dövizlerle donattıklarını söyledi. Kadınları meme kanserine karşı uyarıcı dövizler hazırladıklarını söyleyen Damat, kadınları bilinçli olmaya davet etti. En büyük sıkıntılarının bu hastalıkla mücadelede bazı ilaçların elde edilemediğini belirten Damat, şöyle dedi:



\"Ben de bir kanser savaşçısıyım. Bu sokağı meme kanserine dikkat çekmek için pembeye boyadık diyebilirim. Dün gece bu işle uğraştık. Bunları kendi bütçemizle yaptık. Bir farkındalık yaratmak istedik. Ama maalesef kimse farkında değil. Bizlerin istediği en önemli şey, farkındalığımız olsun. Lütfen bayanlar kendinizin farkına varın. Meme kanseri taraması sadece bir saatinizi alıyor. Ama kanser tüm hayatınızı alabilir. Ben bir kanser savaşçısıyım. Maalesef şuan bende ilacımı bulamıyorum. İlacım şuan yok. Ben bu sorunla ilgili kendi çağımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sesimi sayın Cumhurbaşkanı\'na kadar daha önce duyurmuştum. O zaman kendileri yardımcı oldular ve ilaçlarımızı temin etmiştik. Ancak bir yere kadar ve şuan benim kullandığım ilacım da yok. Ben sadece ilaçlarımızı istiyorum. Bu hastalıkla mücadele ederken ilaç olmayınca kansere gülümseyemiyorum. İlaç olmayınca kanserle dans edemiyoruz. Lütfen farkındalık yaratalım ve bu soruna çözüm bulalım. Sosyal medyadaki destekleriniz için teşekkür ediyorum.\"