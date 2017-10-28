(Görüntülü Haber) Melih Gökçek: Liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emrine uyarak Belediye başkanlığını bırakıyorum (1)

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen olağanüstü toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talebi üzerine istifa ettiğini açıkladı. Gökçek, \"Yapılan değerlendirme ile genel başkanım ve liderim Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifam istenmiştir. Liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın emrine uyarak Belediye başkanlığını bırakıyorum. 23 buçuk yıldır aralıksız sürdürdüğüm görevinden istifa ediyorum. Ben istifa etmeyerek partim için bir oy kaybına dahi yol açarsam bunun bir vebal olacağını düşünüyorum. Başarısız, yorgun olduğumu düşündüğüm için değil veya başka bir kaygı nedeniyle değil sadece ve sadece ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Recep Tayyip Erdoğan\'ın talebini yerine getiriyorum\" dedi.





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, istifasını açıklamak üzere saat 14.00\'de Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu\'na geldi. Toplantıya CHP ve MHP\'nin meclis üyeleri katılmadı. Salona girişte meclis üyeleri tarafından ayakta alkışlanan Gökçek, 23.5 yıldır belediye başkanlığı yaptığını belirterek, ilk olarak belediye başkanlığı döneminde yapılan hizmetleri anlattı. Başkan Gökçek daha sonra yorulmadığını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talebi üzerine istifa ettiğini açıkladı.





GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ





Bu arada Melih Gökçek\'in istifası nedeniyle belediye binası önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Sabah saatlerinde Gökçek\'in istifasını protesto etmek isteyen gruplara polis ekipleri tarafından izin verilmedi. Gökçek\'in istifasını açıklayacağı salonda da, polis köpekleri tarafından arama yapıldı. Salona gelen basın mensupları ise üst aramasından geçirildikten sonra salona alındı.