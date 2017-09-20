(Görüntülü Haber) Meksika'daki depremde 248 kişi hayatını kaybetti

Nafiz Albayrak / New York, 20 Eylül (DHA) - Meksika\'nın Puebla eyaletinde dün meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında 248 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.



ABD Sismik Araştırmalar Merkezi\'nin verilerine göre, 51 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkezi, 20 milyon nüfuslu başkent Mexico City\'ye 123 kilometre uzaklıkta bulunuyor.



Arama kurtarma çalışmaların sürdüğü Mexico City\'de 50\'ye yakın bina yıkıldı ve en az 86 kişi yaşamını yitirdi. Mexico City yakınlarındaki Coapa bölgesini de vuran deprem yüzünden yıkılan bir okulda 20 çocuk öldü. Başkentin güneyindeki Morelos\'ta da 71 kişi yaşamını yitirdi.



Şiddetli deprem nedeniyle çok sayıda kişinin göçük altında kaldığı ve ölü sayısının artmasından kaygı duyulduğu belirtildi.



Birçok sosyal medya hesabında arama kurtarma çılaşmaları ve çöken binelere ilişkin fotoğraf ve video yayınlandı. Bir Twitter hesabından yayınlanan fotoğrafta da, Mexico City\'nin 70 kilometre güneydoğusunda bulunan Popocatépetl Yanardağı\'nın, depremden saatler sonra püskürmeye başladığı belirtildi.