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Dünya

(Görüntülü Haber) Meksika Duvarı yerine Özgürlük Parkı

ÖZEL HABER Burak Akşitli, İstanbul, 21 Ağustos - (DHA) - Mimar Sunay Erdem önderliğindeki Türk ekibin ABD-Meksika sınırında bölünmüş Nogales şehri için geliştirdiği proje yarışmada finale kaldı

21 Ağustos 2017 14:22

ÖZEL HABER Burak Akşitli, İstanbul, 21 Ağustos - (DHA) - Mimar Sunay Erdem önderliğindeki Türk ekibin ABD-Meksika sınırında bölünmüş Nogales şehri için geliştirdiği proje yarışmada finale kaldı. Tartışmalı Meksika Duvarı\'nın ikiye böldüğü Nogales şehri için ABD\'de açılan yarışmada peyzaj mimarı Sunay Erdem önderliğindeki ekip \"Özgürlük Parkı\" projesiyle finale kaldı. Nogales, Arizona eyaletinde yer alan bir kent. Sınırın Meksika tarafında ise Sonora Nogales olarak tanımlanıyor. Duvar şehri Nogales / Arizona ve Nogales / Sonora olarak adeta ikiye bölmekte. Sunay Erdem, DHA\'ya yaptığı açıklamada \'projede amaç duvar etkisini ortadan kaldırıp, iki şehir yakasını birleştirmek. Bunun için duvarın böldüğü Nogales şehrini attach eden bir \'Özgürlük Parkı\' yarattık. Bu park bölünmüş şehirde Meksikalı ve Amerikalıların eşit şartlarda yaşayabileceği, eğleneceği, dinleneceği ve sosyalleşebileceği bir alan olacak. Özgürlük parkının ABD tarafında Meksika kültürel aktiviteleri, Meksika tarafafında ise Amerikan kültürü aktiviteleri olacaktır. Böylece bu park sayesinde Nogales\'te şehirde geçirgenlik, kaynaşma başlamış olacak ve duvar etkisi küçük bir alanda bile olsa yıkılmış olacaktır. Umudumuz bunun zamanla tüm sınır boyunca yayılması ve duvarın yok olması..\" olarak projeyi özetledi.

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