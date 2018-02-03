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(Görüntülü Haber) Mehter eşliğinde kayak keyfi

Coşkun MENEK ERZİNCAN, (DHA) ERZİNCAN Belediyesi Mehter Takımı Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayak severlere konser verdi

03 Şubat 2018 20:53

Coşkun MENEK ERZİNCAN, (DHA) ERZİNCAN Belediyesi Mehter Takımı Ergan Dağı Kayak Merkezi\'nde kayak severlere konser verdi. Munzur Sıra Dağları\'nın eteklerinde bulunan, deniz seviyesinden 2 bin 970 metre yüksekliğindeki Ergan Kayak Merkezi\'nde vatandaşlar, bir taraftan kayak yaparken diğer taraftan da Mehter Takımının seslendirdiği marşları dinlediler. Kayakseverler marşları büyük beğeni ile dinledi. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Ergan Dağı Doğa Sporları ve Kış Turizmi Merkezinde farklı bir etkinlik ile vatandaşları karşılamak istediklerini belirterek, Birçok kayak merkezine gittiğimizde yabancı müzik çalınıyor, biz istedik ki kendi kültürümüzü yansıtan, kendi gelenek göreneklerimizi yansıtan müziklerimiz ile bu doğa sporları kış turizmini birleştirelim ve bunun mesajını verelim. Artık kayak merkezlerimizde kendi müziklerimiz çalınsın, kendi kültürümüzü yaşatalım diyoruz. Bu bağlamda bu gün bunu burada yaşatmaya çalışıyoruz. Ergan Türkiye\'de en gözde en cazibeli kayak merkezlerinden biri haline geldi. İddia ile söylüyorum, gelecekte Ergan Dağı dünyanın bir numaralı kayak merkezi olacak. Çünkü birçok avantajı bağrında bulunduran bir kayak merkezi. En önemlisi ulaşım yakınlığı, karın çok uzun süre kalması, konaklama ihtiyaçların şehir merkezinde en üst seviyede olması, kayak merkezinde günü birlik tesisi olması, duble yol ile şehirden kayak merkezine ulaşma gibi, hava alanına çok yakın olması gibi bir çok avantajı bir arada bulunduruyor. Buradan şunu söylemek istiyorum yurt içi, yurtdışından kayak yapmak isteyen, doğa turizmi yapmak isteyen, doğa sporlarına katılmak isteyen herkesi Erzincan\'a davet ediyoruz diye konuştu.

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