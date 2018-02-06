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(Görüntülü Haber) Mehmetçik'in kıyafet ve teçhizat analizi Ege Üniversitesi'nde yapılıyor (2)

İZMİR, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli zorlu görevlere, Ege Üniversitesi uzmanlarının onayından geçen kıyafet ve teçhizat ile çıkıyor

06 Şubat 2018 16:05

İZMİR, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli zorlu görevlere, Ege Üniversitesi uzmanlarının onayından geçen kıyafet ve teçhizat ile çıkıyor. Mehmetçik\'in can güvenliğini sağlayacak çelik yelek, çelik miğfer, gözlük ve kalkan gibi koruyucuların yanı sıra güvenlik güçlerinin olumsuz hava şartlarından en az etkilenmesini sağlamak için özel koruyucu giysiler ve barınma çadırları, koruyucu örtüler ile uyku tulumlarının testleri de merkezde gerçekleştiriliyor. Tekstil ve Konfeksiyon Merkezi\'ni (TEKAUM) ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, merkezin tam donanımlı laboratuvarlarında incelemelerde bulundu. Merkezin çalışmalarını değerlendiren Prof. Dr. Budak, \"Askerlerimizin, polislerimizin, güvenlik korucularımızın her türlü iklim koşullarına ve her türlü askeri mühimmata karşı korunmalarının sağlanmasında Ege Üniversitemiz olağanüstü bir çaba içerisinde. Bu konuda tek bir amacımız var, o da vatan müdafaası için seve seve canını vermeye hazır olan Mehmetçik\'imizin her türlü olumsuzluğa karşı korumak. Devletimizden konu ile ilgili altyapı desteği aldığımız takdirde, üniversitemizin bu alanda çok daha büyük atılımlar yapacağını ve bu konuda güvenlik güçlerimize daha fazla destek vereceğini düşünüyorum\" dedi. TESCİLLİ VE AKREDİTE MERKEZ Uzun yıllar yurt dışından temin edilen test, analiz ve araştırmaları artık EÜ-TEKAUM bünyesinde yapabildiklerini belirten merkezin müdürü Prof. Dr. Faruk Bozdoğan ise \"Askerlerimizin ve polislerimizin kullanacağı bu malzemelerin analizleri ve her türlü çalışmaları üniversite- sanayi iş birliğinin güzel bir örneğini olarak merkezimiz bünyesinde yapılıyor. Böylece milyonlarca doların, teknik bilginin yurtdışına gitmesini önlüyoruz. Ayrıca ülkemiz zaman kayıpları ve ambargolardan etkilenmeden bu hizmeti kolayca alabiliyor\" diye konuştu. Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi, üniversitenin Türk Patent Enstitüsü’nden tescilli markası olarak çalışmalarını sürdürüyor. İlgili kuruluşlardan akredite belgesine de sahip merkez, aynı zamanda Savunma Sanayi Müsteşarlığı Portalı üyesi ve Stratejik Araştırma Merkezi konumunda bulunuyor. Merkez, yeni projelerle akredite testlerde üst aşamalarda faaliyetler göstermeyi hedefliyor. Bu amaçla hazırlanan proje, Kalkınma Bakanlığı’ndan onay bekliyor. MERKEZDE YAPILAN TESTLER Merkezde güvenlik görevlilerinin bulundukları kuvvetlere uygun, renk ve özelliklerde iç ve dış giysilerinin lif, iplik, kumaş ve konfeksiyon özellikleri incelenerek, performans ve konfor özellikleri değerlendiriliyor. Bu çalışmalar ile güvenlik güçlerinin, görevlerini tam anlamıyla yapabilmelerine destek veriliyor. Özel koruyucu giysiler ve barınma çadırları test ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan güvenlik personelinin kullandığı kıyafet ve teçhizatın; fiziksel- kimyasal tekstil muayeneleri, yıkama, nano teknolojik işlemleri EGE TEKAUM’un bünyesinde bulunan tam donanımlı laboratuvarlarda yapılıyor. Merkezin balistik laboratuvarında yapılan analizler, testler, araştırmalar ile teçhizatın zorlu koşullara uygunluğu deneniyor. Çelik yelek, çelik miğfer, gözlük ve kalkan gibi koruyucuların da testleri yapılıyor. Merkez bünyesinde güvenlik güçlerinin savaş ortamında her türlü mermiye, şarapnele ve patlayıcılara karşı korunmaları ve can güvenliklerinin korunmasına yönelik de önemli çalışmalar yürütülüyor. Bu amaçla çelik yelek, çelik miğfer, gözlük ve kalkan gibi koruyucular merkezin balistik laboratuvarında test ediliyor.

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