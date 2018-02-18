(Görüntülü Haber) Mehmetçik'e destek için sınırda kurban kestiler

Ceyhun ÖZER HATAY,(DHA) Hatay\'ın Hassa ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için sınıra gelen vatandaşlar Mehmetçik için dua edip, kurban kesti. Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut ve yönetimi, Suriye sınırındaki Sugediği Mahallesi\'nde görevli Mehmetçikeleri ziyaret etti. Oda üyeleri yanlarında getirdikleri 21 koyunu kurban ederek devam eden harekatın başarısı için dua etti. Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut, Zeytin Dalı Harekatı\'nın terör örgütünü ortadan kaldırmak için atılan önemli bir adım olduğunu söyledi. Bulut, Bölgeyi terör örgütlerinden temizleyerek huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek amacıyla Afrin\'de operasyon sürdüren askerimizi ziyaret ettik. Onlar için kurban kestik, dua okuduk. İnşallah Afrin\'den zaferle ayrılacağız, kimsenin bundan şüphesi olmasın. Rabbim ordumuzu ve güvenlik güçlerimizi korusun onlarla gurur duyuyoruz dedi.