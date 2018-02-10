(Görüntülü Haber) Mehmetçik'e 60 ton portakal gönderildi

Haber-KameraYaşar KORKUSUZKOZAN (Adana), (DHA)ADANA\'nın Kozan İlçesi\'nden, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan askerlere ulaştırılmak üzere 60 ton portakal gönderildi

Kozan Hal Kompleksi\'nde toplanan esnaflara, Kozan Kaymakamı Şafak Gülçam, Belediye Başkanı Musa Öztürk, Ak Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı destek verdi. İlçede toplanan 60 ton portakal, 3 TIR\'a yüklenerek Afrin\'de görevli askerlere ulaştırılmak üzere Kilis ve Hatay sınırlarına gönderildi. Etkinlikte konuşan esnaflardan Süleyman Delibaş, Kahraman askerlerimize Kozan\'dan dua ve desteklerimizi gönderiyoruz dedi.

