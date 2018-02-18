(Görüntülü Haber) Mehmetçik için destek konvoyu

Ferhat DERVİŞOĞLU-HATAY-DHA) Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde \'Zeytindalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla konvoy düzenlendi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kalabalık, araçlarıyla ilçede tur atıp İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bir araya geldi. Ellerinde ve araçlarında Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, burada \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez. En büyük asker bizim asker\' sloganları atıp tekbir getirdi. Kalabalık, Jandarma Komutanlığı önünde şehitler için saygı duruşunda bulunup hep birlikte İstiklal Marşı okudu. \'BU BAYRAK RESİMLE ÇİZİLMEDİ\' Davutpaşa Mahallesi Muhtarı Şemseddin Cüneydioğlu, milletin egemenliği ve Türk bayrağının dalgalanması için düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı tüm vatandaşlar desteklediklerini belirterek, Devletimizin yanındayız. Harekatta şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah?tan rahmet diliyor ve mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun diyorum. Şehitlerimiz hiçbir zaman ölmedi, ölmez. Bizim şehitlerimizin ölüm amacı, bu vatan bu bayrak içindir. Bu bayrak resimle çizilmedi. Bu bayrak göklerden gelen bir kararla çizildi. Cephelerde savaşan Mehmetçiğimizin kanıyla çizilen bu bayrak, Türk milletine armağan edilmiştir. Hain insanlar ise ne için öldüğünü bilmeden kafir olup gidecektir. Ama vatan için ölen Mehmetçiğimiz şehittir, bu ölüm onlara çok güzel yakışmıştır dedi. Muhtar Şemseddin Cüneydioğlu, Reyhanlı İlçe Jandarma Komutan Vekili Coşkun Doğdu?ya Türk bayrağı hediye etti.