(Görüntülü Haber) Mehmetçik için Afrin türküsü bestelediler (1)

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerlere destek için Koceli\'de yaklaşık 10 yıl önce kurulan Grup Anka üyeleri, \'Afrin\' türküsü besteledi. Grup üyesi Ahmet Kurt, \"Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin\'de mücadele veriyor. Destek olmak için önce şiir yazdık sonra türküye uyarladık\" dedi. Grup Anka üyeleri, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçik\'e destek amacıyla \'Afrin\' türküsü besteledi. Türkü için hazırlanan video, sosyal paylaşım sitelerinde hızla yayılırken, türkü ise dinleyenler tarafından beğenildi. Mehmet Ali Er, Ahmet Kurt ve Muhammed Dikçal\'ın bir araya gelerek, oluşturduğu Grup Anka, daha önce \'Şehitlerimiz\' ve \'Mescid-i Aksa\' isimli türkülerle isminden söz ettirmişti. Grubun solisti Ahmet Kurt, besteledikleri \'Afrin\' türküsüyle ilgili şunları söyledi: \"Ülkemizi tehdit eden, eli kanlı terör örgütlerine karşı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiklerimize destek olmak istedik. Bu nedenle bu türküyü seslendirdik. Şanlı ordumuza moral vermek istedik. Onların yanlarındayız ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Bu yüzden önce bir şiir yazdık Grup Anka olarak ve stüdyoya girerek, bu yazmış olduğumuz şiiri türkü formunda bestelemeye karar verdik. Güzel bir eser ortaya çıktığını düşünüyorum. Yurdun özellikle dört bir tarafında kahraman Mehmetçiklerimize büyük bir destek var. Çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Bizler de böylesi bir süreçte, kritik bir dönemde askerimizin, ordumuzun ve devletimizin yanında olduğumuzu göstermemiz gerekiyordu. Ne yapabiliriz, dedik bu anlamda. Elimizden gelen tabi ki bir beste yapmaktı, bir eser seslendirmekti. Bu nedenle stüdyoda, bu eseri icra etmeye karar verdik arkadaşlarımızla.\" Ahmet Kurt, Mehmetçik\'in her zaman yanında olduklarını belirterek, \"Bu ülke sınırları içinde yaşayan herkes, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu tüm dünyaya göstermelidir. Bu türküyü özellikle kahraman Mehmetçiklerimizin müsait olduklarında inşallah dinlemesini çok çok isteriz; arzu ederiz. Biz, onların her daim yanındayız, kendilerini yalnız hissetmesinler. Arkalarında 80 milyonluk Türk milleti var, 80 milyonluk bir ordu var. Rahat olsunlar. Hepimiz, bu vatan için ölmeye hazırız. Seve seve bu vatan uğruna can vermeye, canımızı feda etmeye hazırız. Emir geldiğinde koşa koşa cepheye gideriz. Türküde de ifade ettiğimiz gibi \'Bu gelen Muhammed\'in ordusudur\'. Herkes bu orduya iyi baksın\" diye konuştu.