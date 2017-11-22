(Görüntülü Haber) Mehmet Şimşek: Bu dalgalanmalar geçicidir (2)

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, \"(Dövizde dalgalanma) Kurda bir miktar dalgalanma var. Bu dalgalanmalar geçicidir. Hükümet olarak ve kurumlarımız gerekeni yapıyor. Ne gerekiyorsa da yapacaklar\" dedi. Türkiye Girişimcilik Zirvesi\'nde konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dövizde yaşanan dalgalanmalara ilişkin \"Amerika\'da görülen bir dava üzerinden piyasalarımızda bunun yarattığı belirsizlik üzerinden büyük bir oynaklık var. Ama bu gelip geçecek\" dedi. Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul Grubu\'nun ev sahipliğinde İstinye\'deki Borsa İstanbul\'da düzenlenen, \'Türkiye Girişimcilik Zirvesi\' katıldı. Burada bir konuşma yapan Mehmet Şimşek, dövizde yaşanan dalgalanmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. \"HÜKÜMET VE KURUMLARIMIZ GEREKENİ YAPIYOR\" Şimşek, \"Kurda bir miktar dalgalanma var. Bu dalgalanmalar geçicidir. Hükümet olarak ve kurumlarımız gerekeni yapıyor. Ne gerekiyorsa da yapacaklar. Piyasayı ilgilendiren boyutuyla yani enflasyonu tekrar tek haneye indirmek, cari açığı daha makul düzeylere çekmek anlamında gereken tedbirler çözümler ortaya konuluyor. İnanıyorum ki ileriki dönemde bu, kendini net olarak gösterecektir\" dedi. Mehmet Şimşek, yapılan reformlarla Türkiye\'nin temelinin çok sağlam olduğunu ve 2008\'de dünyada yaşanan kriz sonrasında sırasıyla Arap Baharı olayları, Rusya, ve AB ilişkilerinde yaşanan krizlere rağmen 2010-2016 döneminde büyüme oranının yüzde 6,6 olduğuna dikkat çekti. \"BUGÜN AMERİKA\'DA GÖRÜLEN BİR DAVA ÜZERİNDEN PİYASALARIMIZDA BÜYÜK BİR OYNAKLIK VAR\" Türkiye\'nin meydana gelen krizlere rağmen bunları aşmayı bildiğini dile getiren Başbakan Yardımcısı Şimşek, \"Evet, bugün Amerika\'da görülen bir dava üzerinden piyasalarımızda bunun yarattığı belirsizlik üzerinden büyük bir oynaklık var. Ama bu gelip geçecek. Bu geçicidir. Biz, Batı ile çıkarlarımız doğrultusunda güçlü ilişkiler kurduk, kurmaya devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı. Şimşek, \"Biz ne Batı\'dan kopuyoruz; gördünüz Avrupa ile müzakereler durdurulacak dendi. Peki durduruldu mu? Hayır. Şimdi biz Almanya ile de diğer ülkelerle de ilişkilerimizi tekrar makul bir zemine çekiyoruz. Çünkü Türkiye Avrupa için önemli Avrupa Türkiye için önemli, kimse kimseden vazgeçmiyor. Bizim ilişkilerimiz bu anlaşmazlıkları aşacak kadar güçlüdür\" diye konuştu. \"PİYASALARI ŞAŞIRTACAĞIZ\" Türkiye\'nin reform yaptıkça sınıf altadığını, buna da örnek olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal\'ın liderliği döneminde yaşananları gösteren Bakan Şimşek, reformlara devam edeceklerini aktardı. Şimşek, \"Önümüzdeki 12 ayda biz, sizleri, piyasaları şaşırtacağız. Bu reformlar bizim gelecek nesillere olan borcumuzudur. Reform yapmamak gelecekten çalmak demektir\" diye konuştu. \"TÜRKİYE REFORMLAR SAYESİNDE KÜRESEL YATIRIMLARI ÇEKMEDE ÇOK DAHA BAŞARILI OLACAK\" Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye\'nin rekabet gücünü artırması ve yatırım iklimini iyileştirmesi gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi: \"Yatırımı çekmeliyiz. Küresel yatırımlar için dünyada büyük rekabet var. Biz, yatırımların niteliğini iyileştirmek istiyoruz. Türkiye\'de tabiki kentsel dönüşüm olacak, inşaat sektörü gelişecek ama yatırımların büyük bir kısmını ticarete konu olan alanlarda olması lazım. Makina teçhizatta, yazılımda, AR-GE\'de olacak. Geçen sene Dünya Bankası İş Yapma Endeksi\'nde Türkiye 190 ülke arasında 69\'uncu sıradaydı. Türkiye reformlar sayesinde küresel yatırımları çekmede çok daha başarılı olacaktır\" Konuşmasının ardından günün anısına bir plaket takdim edilen Mehmet Şimşek, zirvenin katılımcılarıyla da aile fotoğrafıçektirdi.