(Görüntülü Haber) Medipol Başakşehir Teknik Dirktörü Avcı: "Galatasaray maçı hiç aklıma gelmiyor" (2)

\"Arda\' Akhisar maçında bizimle olacak\" \"Cengiz\'in performansı bizi mutlu ediyor\" \"Ligde kırılma anları olacaktır\" \"Fikstürün avantajı veya dezavantajına da inanmıyorum\" İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında deplasmanda Teleset Moilya Akhisaspor deplasmanına çıkacak olan Medipol Başakşehir\'de teknik direktör Abdullah Avcı, sezonun kalan 8 haftası, şampiyonluk yarışı ve takımın şu anki durumu hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. \"ARDA\' AKHİSAR MAÇINDA BİZİMLE OLACAK\" Abdullah Avcı, takımından sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Arda Turan için \"Arda, Beşiktaş maçı öncesi takımın iki antrenmanına katıldı. Özellikle milli takım arasını da onun gibi oyuncular için kullanıyoruz. Riske atmamak için de Beşiktaş maçı kadrosuna almadık. Şu an takım antrenmanlarına katılıyor. Önümüzdeki Akhisarspor maçı itibariyle bizimle olacak\" diye konuştu. Mili takımda sakatlık geçiren futbolcusu Mahmut Tekdemir içinde konuşan Avcı, \"Buradan da milli takımı takip ediyoruz, o tarafta da çalışmış bir teknik adam olarak. O konuda da hassasiyetimiz var. Milli takım çok değerli. Ne olacağı ile ilgili son dakikaya kadar bekleyin dedim. Dizi ile ilgili bir problemi vardı. Orada zaten sağlık ekibi var, bizim sağlık ekibimiz de buradan takip ediyor. İrfan, dün A Milli Takım\'da ilk defa süre aldı. O da bizim için mutluluk verici. Mahmut, İrfan ve geçen sene de Cengiz milli takımlara ilk kez buradan gitmişlerdi. Umarım bu sayıları çoğaltırız\" şeklinde konuştu \"CENGİZ\'İN PERFORMANSI BİZİ MUTLU EDİYOR\" İtalya Serie A\'da Roma formasıyla iyi bir performans gösteren Cengiz Ünder için de Avcı, \"Bu yatırımla olacak bir şey. Cengiz, hızla gelişim gösteriyor. Arada sırada telefonla konuşuyoruz. Söylediğim tek şey var, kendine yatırım yapacak, kariyerine yatırım yapacak. Gelişimini yapacak. Beklediğimiz şekilde devam ediyor. İnişler, çıkışlar elbet olacak ama çok sağlıklı gidiyor ve bizi mutlu ediyor\" dedi \"LİGDE KIRILMA ANLARI OLACAKTIR\" Ligde yaşanan şampiyonluk yarışı için se Abdullah Avcı şunları söyledi: \"Herkesin her yerde kazandığı veya kaybettiği bir lig yaşıyoruz. Yarış bu şekilde, birbirine sıkışık şekilde devam edecek. Kırılma anları olacak ama bunlar nerede, ne şekilde olur bilemem. 8 haftalık bu süreçte her maça oyuncularımız da biz de en iyi şekilde çalışıp, anları doğru değerlendirerek, yapılacak hataları aza indirmekle sonuna kadar yarışın içinde olarak bu duyguyu yaşamak istiyoruz.\" \"FİKSTÜRÜN AVANTAJINA VEYA DEZAVANTAJINA İNANMIYORUM\" Fikstür avantajına veya dezavantajına inanmadığını söyleyen Avcı, \"Fikstüre inanmıyorum. Fikstürün avantajı veya dezavantajına da inanmıyorum. Yakın zamana baktığımda fikstür, Başakşehir-Gençlerbirliği maçına galibiyet gösteriyor ama öyle bitmiyor. Alanya maçına galibiyet gösteriyor ama öyle olmuyor. Fenerbahçe - Akhisar maçı da öyle. O yüzden oyunun içinde her anında, sahanın içinde 68\'e 105\'te doğru odaklanacaksın, doğru oynayacaksın başka türlü olmuyor\" diye konuştu. \"GALATASARAY MAÇI HİÇ AKLIMA GELMİYOR\" Spor Toto Süper Lig\'in 29\'uncu haftasında deplasmanda oynanacak Galatasaray maçını da değerlendiren Avcı, \"Galatasaray maçı hiç aklıma gelmiyor. Hatta bu hafta maçlardan uzak, mevcut durumu koruyarak ve zihinsel rahatlayarak geçiriyoruz. Önümüzdeki hafta Teleset Mobilya Akhisar sonra burada Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağız. Peş peşe arkadaşlarımla rakip olacağız. Bu da bu işin güzel tarafı. Galatasaray maçına daha çok var. Onların da daha maçları var, Fenerbahçe\'nin var, Beşiktaş\'ın maçı var. Hepsi değerli camialar. Şampiyonluk kültürü olan kulüpler, bunların arasında olmak güzel duygu\" açıklamasını yaptı.