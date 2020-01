(Görüntülü Haber) Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı: "Gruptaki ilk galibiyetimizi almak istiyoruz"

\"Kimi nerede oynatacağıma ben karar veririm\"





Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)





UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4\'üncü haftasında yarın Hoffenheim ile kendi sahasında karşılaşacak olan Medipol Başakşehir\'de, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculardan Kerim Frei, mücadele öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Gruptaki takımların birbirlerine benzediğini belirten Avcı, \"Hoffenheim ile deplasmanda oynadık. Sistemden sisteme geçebilen bir takım. Son müsabakada farklı bir yapıyla oynadık, ilk yarı doğru oynadığımızı gördük. Topun değerini bildik. Duran toptan yediğimiz golün ardından disiplinden koptuk. Ligde 10\'uncu haftayı geride bıraktıktan sonra, Hoffenheim ile oynadığımız ilk maçı izledik ve bunlara göre çalıştık. Hoffenheim ilk galibiyetini bize karşı almıştı, biz de ilk galibiyetimizi onlara karşı almak istiyoruz. Umarım uyguladıklarımızın karşılığını alırız\" diye konuştu.



\"KİMİ NEREDE OYNATACAĞIMA BEN KARAR VERİRİM\"



Hoffenheim ile oynanan ilk maçta yaptığı rotasyon ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren deneyimli çalıştırıcı, \"Ben bu takımın hocasıyım. Elimde 23 tane değerli oyuncu var. Kimi nerede oynatacağım, bunun kararını ben veririm. Bunla ilgili çok şey konuşulabilir, ama ben sahanın içindekine bakarım. Bugün itibarıyla, yarınki maça ya 17 ya 18 kişi çıkma ihtimalim var. Onun üzerinden planlama yaptık. Bu takımı bunun için kurduk. Bunların hepsi, milli takımlarında forma giyen oyuncular. Oyun yapılarına bakarız, isimlere göre hareket etmeyiz\" dedi.



\"SAKATLIKLARDAN DOLAYI SIKINTI YAŞIYORUZ\"



Son dönemde takımdaki sakat futbolcu sayısında artış olduğunun altını çizen Abdullah Avcı, \"Bazı mevkilerde sıkıntı yaşıyoruz. Costa 3 hafta yok, Mahmut önümüzdeki hafta sonu oynayacağımız Malatya maçında yok. Emre\'nin tedavisi sürüyor, onu Malatya maçına yetiştirmeye çalışıyoruz. Adebayor takımdan ayrı çalışıyor 3 gündür. Mehmet\'in ayağında çatlak var 3 hafta yok. Visca, Caiçara, Clichy ve Attamah da riskli. Bunun üzerinden planlama yapıyoruz. Mahmut - Emre ikilisi Türkiye liginin en uyumlu ikililerden biri. Gökhan ve İrfan da geçen haftalarda yan yana oynadılar. Performansları her geçen gün artıyor. Umarım yarın daha da artar\" ifadelerini kullandı.



\"KERİM\'İ BEŞİKTAŞ\'TAYKEN DE İSTEMİŞTİK\"



Sezon başında kadroya katılan Kerim Frei ilgili de konuşan Avcı, \"Kerim ile Fulham\'da oynarken tanıştım ve milli takıma kazandırdım.. Beşiktaş\'ta oynarken de istemiştik. 5 sene evvel ilk oynadığı maçta o gün girip asist yapmıştı. Golü atan da Mevlüt\'tü. Bugün ikisi de burada. Performansı çok iyi, antrenmanları hiç bırakmıyor ve her girdiğinde sonuca etki eden şeyler yapıyor. Aldığı şansları hak ediyor. Bu takımdaki değerli isimlerden bir tanesi\" diyerek sözlerini tamamladı.



KERIM FREI: \"KAZANARAK ÜST TURA ÇIKMAK ADINA ÖNEMLİ BİR AVANTAJ YAKALAMAK İSTİYORUZ\"



Medipol Başakşehir\'in önemli isimlerinden Kerim Frei da maç öncesi açıklamalarda bulundu. Yarın oynanacak mücadelenin zor bir maç olacağını bildiklerini söyleyen Kerim, \"Kesinlikle kolay olmayacak ancak kazanacak güçteyiz. Bir önceki maçtan daha önce koşup, daha fazla mücadele etmeliyiz. İyi hazırlandık. Yarın kazanıp, üst tura çıkmak adına önemli bir avantaj yakalamak istiyoruz. Hem takımımız hem hocamız için elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım, yapacağım. Takdir hocamın. Sahada olduğum zamanlarda en iyi katkıyı vermek istiyorum, bunu yapacağımdan da eminim\" dedi.