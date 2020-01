(Görüntülü Haber) Medine kahramanı Fahreddin Paşa dualarla anıldı

İSTANBUL,(DHA)- ESENLER Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, gençlerle birlikte Medine kahramanı Fahreddin Paşa\'nın kabrini ziyaret edip dua etti. Tevfik Göksu,BAE Dışişleri Bakanı Abdullah İbn-i Zayed\'in attığı tweetiyle ilgili, “Fahrettin Paşa’ya söylemiş olduğu sözleri ona iade etmek için buradayız” dedi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı\'nın skandal tweetiyle gündeme gelen Medine Kahramanı Ömer Fahreddin Türkkan Paşa\'ya destek her geçen gün çığ gibi büyürken, Esenler\'in gençleri de, Mondros Mütarekesi\'ne rağmen Medine\'yi İngilizlere karşı 3 ay daha savunmaya devam eden ve kutsal emanetlerin İngilizlerin eline geçmesini önleyen Fahreddin Paşa\'nın Aşiyan Mezarlığı\'ndaki kabrini ziyaret etti. GENÇLER KABRİ BAŞINDAYDI Gençler, \"Çöl Kaplanı\" lakaplı Fahreddin Paşa için hep birlikte dua etti ve Medine Müdafii\'ni hırsızlıkla suçlayan BAE Dışişleri Bakanı Abdullah İbn-i Zayed\'e anlamlı bir cevap verdi. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu,” Bir başka ülkenin sözümona Dışişleri Bakanı demeyeceğim ama bir başka ülkenin zavallısının bizim ecdadımız ile ilgili Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa’ya söylemiş olduğu sözleri ona iade etmek ve bizim ecdadımızın yolunda olduğumuzu her dem ve her zaman ifade etmek için buraya geldik” dedi.