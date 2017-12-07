(Görüntülü Haber) 'Medeniyetler Beşiği Mezopotamya' Sempozyumu başladı

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)ŞANLIURFA\'da düzenlenen ve iki gün sürecek \'Medeniyetler Beşiği Mezopotamya\' sempozyumu başladı. Türk Dünyası Vakfı ve GAP Bölge Kalkınma Başkanlığı işbirliğinde Şanlıurfa\'da 2 gün sürecek olan \'Medeniyetler Beşiği Mezopotamya Sempozyumu\' bir otelde başladı. Sempozyuma eski bakan ve Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nabi Avcı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Mehdi Eker\'in yanı sıra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, İl Müftüsü İhsan Açık ile arkeoloji, felsefe, ilahiyat, sosyoloji ve tarih alanında çalışmalar yürütmüş uzmanlar katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını Prof. Dr. Avcı yaptı. Prof. Dr. Avcı sempozyumu düzenleyenlere teşekkür ederek, Hayırlı olmasını diliyorum dedi. Ardından kürsüye çıkan eski bakanlardan Mehdi Eker, savaş ve kaos için düğmeye basıldığını ifade ederek, Bu sempozyum, Mezopotamya üzerinde hesapları olanların bütün güçleriyle sahaya indikleri güne denk geliyor. Sezai Karakoç\'un tabiriyle \'Gökte yapılıp yere indirilen şehir Kudüs\' üzerinden yeri bir savaş ve kaos planının düğmesine basıldığı bir günün hemen ertesinde peygamberler şehrinde insanlığın medeniyet teşkil ettiği ilk noktada böyle bir sempozyum çok çok anlamlı. Onun için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum dedi. BARIŞIN KALBİ DİYARBAKIRDIR Konuşmasında barışın önemini anlatan Eker, İnsanların çok ihtiyacı olan bir kavram olan barışı bugün anlatmak istiyorum. Biz barışı gerçekte uyguladık mı Bizim medeniyetimiz binlerce yıl içeresinde Mezopotamya şehirlerinde barışı nasıl tesis ettik. Bu mimariye nasıl yansıdı, sosyal hayatı nasıl etkiledi. Kültür konuklarında nasıl oluştu bunun altındaki temel kod nedir. Eğer bunu anlarsak, barış kodlarını nasıl kaybettiğimizde anlarız. Onun için barışın kalbi Diyarbakır\'dır diyorum. Yine bu havzadaki bütün şehirlerimiz için geçerlidir. Çünkü aynı zihin kodlarında besleniyor şeklinde konuştu. Yapılan konuşmalarından ardından sempozyumda El Ceziri\'nin hayatını ve eserlerini konu alan \'Otomatlar Anadolu\'da\' belgeselinin tanıtım filmi gösterilecek.