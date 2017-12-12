(Görüntülü Haber) Meclis'teki bütçe görüşmelerinde 'dönek' tartışması

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA) - MECLİS Genel Kurulu\'nda Ataşehir Belediyesi\'nin yolsuzluk yaptığı yönündeki iddialar konuşulurken CHP\'li Haydar Akar\'ın \"Niye ters takla attığını, döndüğünü, dönek olduğunu bir kez daha açıklasın\" dediği Soylu\'nun, \"Dönek senin Genel Başkanındır\" cevabı karşısında AK Parti ve CHP\'li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.







Bütçe görüşmelerinin başladığı Meclis Genel Kurulu\'nda Ataşehir Belediyesi\'nin yolsuzluk yaptığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\"Şu anda, ifade etmek isterim ki ilgili belediyeyle sadece bizdeki 32 soruşturma değil, onun ötesinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen yaklaşık 5 soruşturma ve 2 kovuşturma vardır. Ben sadece bir arkadaşınız olarak şunu söylüyorum, farklı partilerde olabiliriz, farklı partilerde düşünebiliriz: Ne olursunuz bu işin arkasında durmayın. Bak tekrar söylüyorum, ne olursunuz bu işin arkasında durmayın. İçişleri Bakanlığının da bu konuda ortaya koymuş olduğu iradeyi de değerlendirmeleri. Dönem dönem bizi arıyorsunuz, biz size bu belgelerin içerisinde neler olduğunu teker teker de göndeririz. Bu işin arkasında durmak bizim aradığımız, istediğimiz ve arzu ettiğimiz Türkiye\'den bizi uzaklaştırır, sizleri uzaklaştırır. Kim hata yapmışsa, kim hırsızlık yapmışsa, kim rüşvet almışsa bilmenizi istiyorum ki hep beraber bunun cezasını vermek bizim temel sorumluluğumuzdur. Genel Başkanınızı yanıltmayın, bu işin arkasından çekin. Benim size bu ülkedeki bir milletvekili olarak, bu işe iyi bakmış bir insan olarak tavsiyemdir.\" Soylu\'nun sözleri karşısında CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar \" Süleyman Soylu\'yu \"AKP\'nin paçalarından yolsuzluk akıyor.\" cümlesini ispata davet ediyorum Meclis olarak. Madem böyle bir iddiası var, gelsin, burada açıklasın. Niye ters takla attığını, döndüğünü, dönek olduğunu bir kez daha açıklasın. Merak ediyoruz. O gün \"Paçasından yolsuzluk akıyor.\" diyen bir insanın \"Hakkın yok senin orada.\"diye konuştu. Bu sözler üzerine Süleyman Soylu Akar\'a \"Edepsizlik yapma. Edepsizler. Dönek senin Genel Başkanındır! \" sözlerini yineleyince Genel Kurul Salonunda tansiyon yükseldi. CHP ve AK Parti sıralarından milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Aaaya giren grup başkanvekilleri tartışmasının büyümesini önlerken birleşime ara verildi.