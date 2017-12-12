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Politika

(Görüntülü Haber) Meclis'te 'Ne mal olduğunu biliyorum' gerginliği 1

Nursima KESKİN/ ANKARA, (DHA)- TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "Ben senin ne mal olduğunu biliyorum

12 Aralık 2017 20:45

Nursima KESKİN/ ANKARA, (DHA)- TBMM Genel Kurulu\'nda, AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel\'in, \"Ben senin ne mal olduğunu biliyorum. Bu yüzden 5-6 ay önce irtibatı kestim\" sözleri üzerine CHP sıralarına koşarak Özel\'in üstüne yürüdü. Araya giren CHP ve AK Parti milletvekilleri, Tunç\'u sakinleştirdi. Özgür Özel, \"Bu cümle kötü değildir. Ben senin ne olduğunu biliyorum demektir. Bu söz kötü bir söz olsa dahi oradan buraya öldüresiye bir koşuya  başlamak son derece kabul edilemez bir davranıştır\" dedi.

TBMM\'de, Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve Başbakanlık ile bağlı kuruluşların 2018 yılı bütçelerinin görüşmelerinde sataşmadan dolayı CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Milletvekili Musa Çam\'a söz verilmesi talebini sık sık yineledi. Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın ise  birleşime ara verdi. Bu sırada AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel\'e, \"Özgür her şeyi sen mi biliyorsun?\" diye seslendi.  Özgür Özel  ise  Alim Tunç\'a, \"Ben senin ne mal olduğunu biliyorum. Bu yüzden 5-6 ay önce irtibatı kestim\" diye karşılık verdi. Bu sözler üzerine öfkelenen Alim Tunç, AK Parti sıralarından hızla koşarak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel\'in üzerine yürüdü. AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı\'nın sakinleştirmek için arkasından koştuğu Alim Tunç\'un CHP Milletvekili Ali Şeker araya girerek durdurdu. Araya giren diğer AK Parti ve CHP milletvekilleri Adem Tunç\'u sakinleştirdi.

Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın\'ın birleşimi açmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, \"Oturumu kapattığınız arada AK Parti grubuna mensup bir milletvekili Grupbaşkanvekilimiz Özgür Özel\'e fiili saldırıda bulunmak üzere harekete geçmiştir. Milletvekillerimizin engellemesi  sonucu bu saldırı gerçekleşmemiştir. Kendi grubuma söylüyorum: Saldırı amaçlı bu koridorda CHP grubuna yöneltilen bir milletvekilini indiremezseniz size yazıklar olsun\" diye konuştu.

\'SİZ ARA VERDİĞİNİZDE BURADA KABUL EDİLEMEZ BİR OLAY GELİŞTİ\'

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise Alim Tunç\'un bu davranışının kabul edilemez olduğunu söyleyerek, \"Siz ara verdiğinizde burada kabul edilemez bir olay gelişti. Ama her olay karşılıklı ilişki çerçevesinde gelişir. Kimse durup dururken bir şey yapmaz. Alim Beyi durdurmaya çalışan benim. Ben böyle bir şeyi asla kabul etmem. Hiçbir partiyi bir başka kişiye yönelik böyle bir harekette bulunamaz. Meclis\'in hukukunu korumak benimde herkesin de görevi.  Alim Bey ve Özgür Özel arasında sözlü  tartışma olmuş sonra kesinlikle kabul edilemez ifade kullanmıştır kendisi\" dedi.

\'BURADA FİİLİ TAARRUZ VE HAKARETTE BULUNDUĞU İÇİN O GÜNDEN BERİ İRTİBATIMIN OLMADIĞI BİRİDİR\'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise şunları söyledi: \"Sayın milletvekili geçmişte benimle iyi ilişkiler kuran saygılı davrandığım biriyken birgün burada fiili taarruz ve hakarette bulunduğu için o günden beri irtibatımın olmadığı biridir. Oradan bana \'Özgür her şeyi sen mi biliyorsun\' deyince bende \' Ben  5-6 ay önce senden irtibatı kestim, çünkü senin ne mal olduğunu biliyorum\' dedim. Bu cümle kötü değildir.  Ben senin ne olduğunu biliyorum demektir. Bu söz kötü bir söz olsa dahi oradan buraya öldüresiye bir koşuya  başlamak son derece kabul edilemez bir davranıştır.\"
 

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