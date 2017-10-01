T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü Haber) Meclis, yeni yasama yılına başlıyor (4)

HDP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ AÇILIŞA KATILMADI TBMM'nin 26'ncı Dönem 3'üncü Yasama Yılı açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkan

01 Ekim 2017 17:56

HDP\'Lİ MİLLETVEKİLLERİ AÇILIŞA KATILMADI TBMM\'nin 26\'ncı Dönem 3\'üncü Yasama Yılı açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları, yüksek yargı başkanları, bakanlar, milletvekilleri, yabancı ülke temsilcileriyle eski bakanlar, eski meclis başkanları ve bürokratlar katıldı. HDP\'li milletvekillerinin katılmadığı yasama yılı açılışında, masalara halk arasında \'dikensiz kaktüs\' olarak bilinen sukulent çiçeği bırakıldı. MECLİS BAŞKANI KAHRAMAN: MECLİS\'TE HAKARET, KAVGA GÖRÜNTÜLERİNİN OLMAMASI ELZEM Genel Kurul salonuna gelen CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'nun MHP Lideri Bahçeli\'ye selam verdiği görüldü. Meclis Başkanı Kahraman, konuşmasında Abdurrahim Karakoç\'un \'Birlik\' şiirinden dizeler okudu. Kahraman, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin bilgi vererek, \"İnşallah Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ülkemiz bir daha hükümet krizleri yaşamayacak. Yeni yama yılının örnek olması, hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Meclis\'te hakaret, kavga görüntülerinin olmaması elzemdir. Bunu sağlamamalıyız ve inşallah sağlayacağız. Örnek çalışmalarla yeni yasama yılının hayırlı olmasını diliyorum\" dedi. Ümit KOZAN-Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HDP MİLLETVEKİLLERİ AÇILIŞA KATILMADI TBMMDönemYasama YılıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başbakan Binali Yıldırım CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Genelkurmay Başkanı Orgeneral

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24