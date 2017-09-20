(Görüntülü Haber) Mazars Denge 40'ıncı yılını Fransız Sarayı’nda kutladı

İSTANBUL,(DHA)- 40\'INCI yılını geride bırakan vergi, denetim, muhasebe ve danışmanlık firması Mazars Denge, Fransız Sarayı’nda verdiği 40\'ıncı Yıl Resepsiyonu’yla iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Sektöründeki en köklü firmalardan biri olan Mazars Denge’nin 40\'ıncı Yıl Resepsiyonu’nda Mazars Denge Yönetim Kurulu Başkanı Leon Coşkun, Mazars Global Başkanı Philippe Castagnac ve Mazars Denge CEO’su Dr. İzel Levi Coşkun’un konuşmalarının ardından uzun süredir Mazars Denge müşterisi olan firmalara teşekkür ödülleri takdim edildi.





Mazars Denge’nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Leon Coşkun Fransız Sarayı’nda yaptığı konuşmada mesleğin gelişim sürecine de değinerek Mazars Denge’nin bugüne gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Coşkun, “Sizlerin desteği olmadan, bu 40 yıllık yolculuğu, iyi ve kötü anıları da birlikte taşıyarak, birçok engeli aşarak, yerine getirmek bugünlere gelebilmek mümkün olamazdı. Bizler, muhasebe ve denetim mesleğinin henüz yapılandırılmadığı, meslek mensuplarının katip olarak adlandırıldığı, muhasebe bürolarının iş bitirici olarak görüldüğü, o zamanlar büyük 10’lar, bugün ise 4 büyükler olarak anılan anglo-sakson kökenli firmaların henüz faaliyette bulunmadığı bir dönemde, ortağım merhum Midat Benhayim ile birlikte 40 yıl evvel yola çıktığımızda, bugünlere gelebileceğimizi hayal dahi edemezdik\" dedi.





\"PAYLAŞMAK, MAZARS’TA ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERDİR\"





Mazars Denge 40. yıl resepsiyonu için Türkiye’ye gelen 79 ülkede faaliyet gösteren Mazars Global’in Başkanı Philippe Castagnac Mazars’ın uluslararası sisteminin gelişiminden ve Türkiye’deki Mazars Denge’nin bu gelişimdeki payından söz ederek,“Mazars 2010 yılında 1 milyar Euro\'ya yakın bir ciroya ve 12 bin çalışana sahipti. Şu anda ise 80 ülkede 18 bin çalışanımız var ve geçtiğimiz sene Çin’de büyük bir gelişme kaydettik. Mazars’ın başarısı, sabit ekiplere ve başarılı bir ortaklık ruhuna ve tavrına dayanıyor: bunlar Bağımsızlık, Yetkinlik, Tolerans ve Paylaşma olarak adlandırdığımız çekirdek değerlerde çok daha somut olarak görülmektedir. Paylaşmak, Mazars’ta çok önemli bir değerdir. Dünya çapında harika bir müşteri tabanını paylaşıyoruz, becerilerimizi, eğitimimizi, ve iş yapma tarzımızı paylaşıyoruz. Gittiğimiz her yerde, müşterilerimize aynı kalite ve çabuklukla hizmet vermeyi garanti ediyoruz.Bu söylediklerim Türkiye’de, kurucu Leon Coşkun, ve başarılı bir geçiş aşaması gerçekleştirdikten sonra artık Türkiye’deki şirketin başına geçmiş bulunan Dr. İzel Levi Coşkun açısından özellikle doğrudur\" ifadelerini kullandı.





\"PARAYI DEĞİL, İNSANI EN BAŞA KOYAN DEĞER YARATMAMIZ GEREKİYOR\"





Mazars Denge CEO’su Dr. İzel Levi Coşkun 40\'ıncı yıl resepsiyonunun kapanış konuşmasında Mazars Denge’yi 40\'ıncı yılına taşıyan değerlerinin sürdürülebilirlik çalışmalarıyla nasıl iç içe geçtiğinden ve önümüzdeki 40 yıl için vizyonundan bahsetti. Dr. Coşkun, “Biz şirket olarak doğruları ararken topluma karşı olan sorumluluğumuzun farkındayız. Bu sorumluluk o kadar büyük bir sorumluluk ki. İmzaladığımız bir tasdik raporunda, verdiğimiz bir bağımsız denetim görüşünde, gönderdiğimiz bir beyannamede yapacağımız herhangi bir hata değer zincirinin en uç noktasında sokaktan geçen vatandaşı yanıltmak anlamına geliyor. Bu sorumluluk bilinci parayı değil insanı en başa koymamızı gerektirirken değerlerimize de sonuna kadar sahip çıkmamız ve tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir bir değer yaratmamız anlamına geliyor. Sürdürülebilir değer derken de ekonomik getiri elde ederken bu getiriyi sosyal ve çevresel etki ile dengelemekten bahsediyorum. Hedefimizin niceliksel bir kavram olan büyümek değil niteliksel bir kavram olan gelişmek olduğunu vurguluyorum\" diye konuştu.





Mazars Denge’yi bugüne taşıyan ve bugünden geleceğe taşıyacağını düşündüğü değerlere tüm kalbiyle inandığını kaydeden Dr. Coşkun, şöyle devam etti:





\"Geçen yıl şirket olarak imzaladığımız Birlemiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin gereği olarak GRI G4 formatında ilk sürdürülebilirlik raporumuzu birkaç ay önce yayınladık. Bu raporda iş modelimizi sunduk. İş modelimizin merkezine güvenilir, etik, kaliteli butik hizmet olmak üzere değerlerimizi yerleştirdik. Bu değerlere kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte sahip çıkacağız.





Buradan tekrar neden? sorusuna geri dönersek, neden bu şirkette çalıştığımın, neden hiç bıkıp usanmadan aynı motivasyonla her gün çabalamaya devam ettiğimin sebebini şimdi çok daha iyi görebiliyorum. Mazars Denge’yi bugüne taşıyan ve bugünden geleceğe taşıyacağını düşündüğüm değerlere tüm kalbimle inanıyorum ve bu şirketin CEO’su olarak şartlar ne olursa olsun bu değerleri korumam gerektiğini biliyorum da ondan. Aynı değerler beni ben yapan değerlerle birebir örtüşürken aynı zamanda beni de bu şirkete hiç kopmamacasına bağlayan değerler. Bize emanet ettiğiniz hesaplarınızla, yaptırdığınız denetimlerle, sorularınıza özenle hazırladığımız cevaplarla akşamları rahat uyumanızı sağlamaya devam edeceğiz. Burada gururla kutladığımız 40. Yılımızı bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. 40 yıldır bize güvendiğiniz ve bize inandığınız için de.\"