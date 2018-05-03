(Görüntülü Haber) Mayıs ayında, Kurtik Dağı'nda kayak yapıyorlar

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ’un deniz seviyesinden 3 bin 850 metre yükseklikteki Kurtik Dağı, Çavuş Tepe mevkiinde mayıs ayına gelinmesine rağmen hala kayak yapılıyor. Bu mevsimde Türkiye\'nin hiçbir yerinde kayak yapacak kadar kar olmadığını söyleyen kayak severler, Kurtik Dağı\'na kayak tesisi kurulmasını istiyor. Kurtik Dağı\'na eylül ayı sonlarında karın düşmeye başladığını haziran ayında da kalktığını belirten kayak antrenörü Fırat Çelik, bu mevsimde bile yer yer 1,5 metre karın bulunduğunu söyledi. Arkadaşları ile birlikte çıktıkları Kurtik Dağı\'nda kayak yapmanın keyfini doyasıya çıkardıklarını ifade eden Çelik, \"Kurtik Dağı\'na mutlaka kayak tesisi yapılmalı. Yaklaşık 8 ay karın kalkmadığı Kurtik Dağı\'nda 1,5 kilometre uzunluğunda doğal pist bulunmakta. Çevremizdeki kayak tesislerinde kar aylar öncesinden kalkarken, burada hala bir metrenin üzerinde kar var. Bu dağ mutlaka kış turizmine kazandırılmalıdır\" diye konuştu. Türkiye Kayak Federasyonu hakemi Murat Pektaş ise \"Türkiye\'deki tüm kayak merkezlerinde şu an kayak yapılamıyor. Ama Kurtik Dağı bu imkanı bize sağlıyor. Arkadaşlarla toplanıp buraya geldik. Kayaklarımızı sırtımıza alıp zirveye kadar yürüdük. Daha sonra kayarak aşağı indik. Çok güzel bir duygu. Buraya mutlaka kayak tesisi yapılarak turizme kazandırılmalı\" dedi.