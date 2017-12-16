(Görüntülü Haber) Max ile çocuklara hayvan sevgisini öğretecek

Nevra UÇKAÇ - Davut CAN İZMİR, (DHA) DEV bir görünüme sahip olsa da son derece uysal bir karakteri olan Danua cinsi Max isimli köpek, eğitmeni Can Sürmeli\'nin en sadık dostu oldu. Epilepsi hastası Max\'i 5.5 yaşında sahiplenen Sürmeli, hayvan sevgisinin yayılması için düzenlenen eğitimlerde onu partneri olarak kullanacak. İzmir\'de 3 yıl önce kurulan ve sokağa terk edilen hayvanların tedavisini yaptırıp sahiplendiren Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER), 5.5 yaşındaki Danua cinsi Max\'i de yeni yuvasına kavuşturdu. O, yaklaşık 80 santimetrelik boyu ve 65 kilogram ağırlığındaki iri gövdesiyle ürkütücü gibi görünse de uysallığının yanında başka bir özelliğe de sahip; Max bir epilepsi hastası. Sahibinin ona artık bakamayacağını anlaması üzerine yer arayışına girdiğini öğrenen HİPDER\'in kurucularından Funda Bonomo, Max\'ı görür görmez aralarında duygusal bir bağ oluştuğunu ve onu köpek eğiticisi Can Sürmeli\'nin bulunduğu Yakaköy\'deki rehabilitasyon merkezine emanet ettiklerini söyledi. Dernek olarak kargoyla kendilerine gönderilen az kullanılmış bazı eşyaların internet üzerinden satışını yaparak geliriyle sokak hayvanlarının tedavilerini yaptırdıklarını ve barınaklara mama yardımı yaptıklarını anlatan Bonomo, İzmir Ekonomi Üniversitesi\'nde açtıkları stantta da hayvanseverleri ağırladı. Max\'a gösterilen ilgiden memnun olduklarını anlatan Bonomo, Max\'in sahibi ona 5.5 yıl bakmış ama hastalığından dolayı bakamıyordu. Sık sık yurtdışına çıktığı için yeni bir sahip arıyordu ve bize ulaştı. Biz Max\'i çok sevdik. Dernek olarak Can Sürmeli ile birlikte okullarda çocuklara hayvan sevgisini aşındırmak için bazı etkinlikler düzenliyoruz. Bundan sonra onu da yanımızda götüreceğiz KİMSE ALMAZ, SAHİPSİZ KALIR DİYE KORKTUM Köpek eğitmeni Can Sürmeli ise Danua cinsi köpekleri çocukluğundan beri çok sevdiğini söyleyerek, Danua özel bir ırktır. İlk iki gün bana uyum sağlamakta güçlük çekti ama daha sonra merkezdeki diğer köpeklere de hemen alıştı dedi. İnsanların bu büyüklükte bir hayvan gördükleri zaman çekindiğini dile getiren Sürmeli, temel eğitimlerin verilmesi şartıyla, insanlarla büyük bir hayvanın daha iyi diyalog kurabileceğini belirtti. Max\'in verilen komutları anladığını ifade eden Sürmeli, şunları söyledi Max şimdilik sadece yemek odaklı ama ileride komutları refleks haline gelecek. Onun ne kadar sosyal olduğunu önce çocuklara gösterecek ve hayvan sevgisini aşılamaya çalışacağım. Epilepsi hastası olduğu için ona daha fazla ilgi duydum. 5.5 yaşında bir köpeği kimse sahiplenmez. Özellikle hasta olduğu için kimse almaz ve sahipsiz kalır diye korktum. Sahibi tedavisiyle ilgilenmemiş. Ne kadar sıklıkla kriz geçirdiğini bilmiyoruz. Veteriner hekimimize gösterdik, muayenesini yaptı. Ne kadar sıklıkla atak geçirdiğini not edeceğiz ve buna göre tedavisi planlanacak. Max\'in gayet uyumlu bir ev köpeği olduğuna dikkat ceken Sürmeli, bütün köpeklerin akıllı olduğunu vurguladı ve onlarla nasıl iletişim kurulacağının iyi bilinmesi gerektiğini hatırlattı.