(Görüntülü Haber) Mavi terlikli hırsız ve arkadaşı yakalandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de bağ ve bahçelerde kanalizasyon inşaatında kullanılan demirleri çaldıkları tespit edilen mavi terlikli hırsız O.E. ve F.K. jandarma tarafından suç üstü yakalandı. Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bağlık ve bahçe alanlarda yaptığı operasyonlarla hırsızlara göz açtırmadı. 20 Ocak\'ta Höbek, Mollahaci ve Hasanci mahallerinde inşaatlardan bağ ve bahçelerden hırsızlık yapıldığı bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ortak gerçekleştirdiği operasyonda şüpheli görülen kamyoneti durdurdu. Yapılan arama O.E. ve F.K. çaldıkları kanalizasyon inşaatında kullanılan nervürlü demirleri ile yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde hırsızlık şüphelilerinden O.E. jandarmaya kardeşine ait kimlik bilgilerini verdi. Yapılan ayrıntılı incelemede hırsızlık şüphelisi O.E.\'nin sahte kimlik kullandığı ve hakkında \'hırsızlık, kasten yaralama ve askeri suçlarından\' arandığı tespit edildi. Mavi terlikli hırsızlık şüphelisi O.E. ve F.K. sorgularının ardından sağlık kontrolü için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki adli tabipliğe getirildi. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.