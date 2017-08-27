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(Görüntülü Haber) Matkap kutularında 20 bin adet captagon hap ele geçirildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 koli içinde bulunan şarjlı matkap kutularına zulalanmış yaklaşık 20 bin adet uyuşturucu ele geçirdi

27 Ağustos 2017 18:14

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 koli içinde bulunan şarjlı matkap kutularına zulalanmış yaklaşık 20 bin adet uyuşturucu ele geçirdi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kargoyla yurtdışına uyuşturucu madde yollanacağı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, Başakşehir\'de bulunan bir kargo şirketine 24 Ağustos günü operasyon düzenledi. Avustralya\'ya yollanmak üzere paketlenmiş 2 koli içinde bulunan şarjlı matkap kutularına zulalanmış yaklaşık 20 bin adet olan 3 kilo 758 gram captagon hap ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyu teslim eden şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ederken, kutulara zulalanmış uyuşturucu hapların bulunması da polis kameraları tarafından görüntülendi.

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