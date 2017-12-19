(Görüntülü Haber) Maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan 2 kuzen yaralandı

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'te çarşıda alışveriş yapan kuzenler Mehmet Şerif Korkan ve Abdulcelil Korkan, maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı. Yaralanan 2 kuzen, hastaneye kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.



Merkezdeki Helvacılar Çarşısı\'nda alışveriş yapan kuzenler Mehmet Şerif Korkan ve Abdulcelil Korkan, bugün saat 12.30 sıralarında kimliği belirsiz ve maskeli oldukları belirtilen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancalı saldırıda çeşitli yerlerinden yaralanan Korkan kuzenler Siirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, olaydan sonra bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis olay yerinde inceleme yapıp boş kovanları toplarken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

