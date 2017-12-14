(Görüntülü Haber) Marmaris'te yerli malı haftası kermesi düzenlendi

Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), (DHA)Muğla\'nın Marmaris ilçesindeki Şehit Ahmet Benler İlköğretim Okulunda, \'Yerli Malı Haftası\' kapsamında kermes düzenlendi. Okul Aile Birlikleri tarafından açılan 30 stantta, Ege Bölgesi\'nin 8 ilinin yöresel yemek, tekstil ve adetleri tanıtıldı. Şehit Ahmet Benler İlköğretim Okulu\'nda \'Yerli Malı\' haftası kapsamında kermes düzenlendi. 13 ilköğretim okulu ve okul aile birliklerinin katıldığı etkinlikte 30 stant açılarak, Marmaris başta olmak üzere Ege Bölgesi\'nin 8 ilinin yöresel ürünleri tanıtıldı. Etkinliğe Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alpaslan Akalın, Marmaris Sağlık Grup Başkanı Mehmet Töreyenler, siyasiler, işadamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilköğretim okulları müdürleri ve veliler katıldı. Kurdele kesme töreni sonrası öğrenciler halk oyunları gösterileri sergiledi. İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar şehirlerinin yöresel organik ürünlerinin tanıtıldığı stantlarda davetlilere ikramlarda bulundu. Stantları dolaşan çocuklara, öğretmenler yerli malı haftası ile ilgili bilgiler verdi. Marmaris\'in meşhur çam balı katılımcılara tanıtılarak ikramlar yapıldı. Şehit Ahmet Benler İlköğretim Okulu Aile Birliği yönetimi, katkılarından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan\'a zeytin dallarından yapılmış taç ve el dokuması eşarp ile kilim hediye etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Ege Bölgesi\'nin ve yöremizin kültürel değerlerini yaşatmak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak, öğrenci, öğretmen ve veli işbirliğini daha üst düzeye çıkarabilmek ve okulumuzda çeşitli ihtiyaçları karşılamak amacıyla kermesimizi düzenledik. Yerinde tanıtım ile geleceğimizin teminatlarına küçük yaşlarda yerli malının anlatılmasının faydalı olacağına inanıyorum dedi.