(Görüntülü Haber) Marmaris'te yeni yıl denetimi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te polis ekipleri, yılbaşı öncesi \'Huzur ve güven\' adı altında yapılan asayiş denetimlerini sıklaştırdı. İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı terör, güvenlik, asayiş, kaçakçılık ve narkotik birimlerinde görevli polisler, yılbaşı öncesi \'Huzur ve güven\' adı altında denetim yaptı. Muğla ve Datça çıkışlarında yolları kapatan polis, araç ve üst aramasının yanı sıra kimlik kontrolü yaptı. 90 polis ve \'Dark\' adlı eğitimli köpeğin katıldığı aramalara Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel ve İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan da eşlik etti. Yüksel ve Ercan, kontrolleri tamamlanan vatandaşlarla görüşerek denetimin amacını anlattı. Saat 21.00\'de başlayan ve sabaha kadar aralıklarla süren denetimlerde bin kişinin ve 650 aracın kontrolleri yapıldı. Hakkında yakalama ve zorla getirme kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Evraklarının eksikliğinden üç araç çekici yardımıyla polis otoparkına çekilerek, işlem yapıldı. Yat Limanı, Barlar Sokağı ve Uzunyalı Mevkii\'ndeki açık 33 işyeri denetlendi. Aramalarda ruhsatsız 1 tabanca ve kama tipi 2 bıçak ele geçirilerek 2 kişi hakkında 6 bin 136 sayılı Silah Kanunu\'na muhalefet suçundan işlem yapıldı. Sabaha kadar cadde, sokak ve alışveriş merkezlerinde park halinde araçların plakaları sorgulandı. DENETİMLER SIKLAŞARAK DEVAM EDECEK Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, İçişleri Bakanlığı\'nın talimatıyla Huzur 8 denetimlerinin yanında yeni yıl öncesi genel asayiş denetimlerini başlattıklarını ifade ederek, şöyle dedi: \"Periyodik denetimler devam ediyordu, yaklaşan yeni yıl nedeniyle huzur ve güvenin artırılması için sıklaştırdık. Güvenlik güçlerimizin denetimlerini yerinde inceledim. Kontrolleri tamamlanan vatandaşlarımızla yaptığım görüşmelerde olumsuz bir yorum almadım, tam aksine herkes memnuniyetlerini belirterek denetimlerin daha çok yapılmasını istedi.\" Marmaris Emniyet Müdürü Metin Ercan da 81 il ile eş zamanlı denetimler gerçekleştirdiklerini belirterek, yaklaşan yeni yıl ile birlikte ilçede huzur ve güven denetimlerinin artarak devam edeceğini bildirdi.