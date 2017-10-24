(Görüntülü Haber) Marmaris'te yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te, sabah başlayarak aralıklarla rüzgarla süren şiddetli yağmur, kentte yaşamı olumsuz etkiledi.



Marmaris ve çevresinde sabah aralıklarla süren sağanak, öğle saatlerinde şiddetli rüzgarla etkisini artırdı. Turban Mevkii\'ndeki iskelede demirli bir motoryat karaya vurarak yan yattı. Tepe Mahallesi Azmak Deresi\'nde 4 metrelik 2 balıkçı teknesi ise su alarak battı. Kapalı Çarşı içinde yağmur suyu birikintileri nedeniyle esnaf, zor anlar yaşadı. Esnaf, dükkanlarına su girmemesi için sürekli temizlik yaptı. İlçe merkezinde bazı sokak ve caddelerde tıkalı rögar ve kanallar nedeniyle 20 santim yağmur suyu birikti. Marmaris-Muğla Karayolu 8\'inci kilometresi Kara Dere Mevkii, Marmaris-Datça 3\'üncü ve İçmeler-Turunç Karayolu\'nun 2\'nci kilometresinde dağdan düşen küçük kaya parçaları trafiği aksattı. Yüksek tepelerde yağmurla gevşeyen toprağın derelerle taşınıp dökülmesi sonucu deniz kahverengiye döndü. Açıkta fırtına nedeniyle Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri telsizle kaptanlara anons yaparak limanlardan çıkmama uyarısı yaptı. Bir apartmanın çatısındaki iki çanak anten ve çeşitli alüminyum aksamlar sokağa düştü.



TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI



Yağmur nedeniyle 7 maddi hasarlı motosiklet kazası meydana geldi. Yaralanmanın yaşanmadığı ilçede, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. İnsan ve trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda düşen ağaç dalları ve yapraklar ile sigara izmariti ve atılan çöplerle tıkanan rögarlar temizlendi. Kaya parçaları düşen karayolu ekiplerin müdahalesiyle temizlenerek trafiğe açıldı.



Marmaris Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede sabah saat 10.00 ile 12.30 arası 2.5 saat içinde metrekareye 52 kilogram yağmur düştü. Yağmurun aralıklı şiddetli şekilde gece saatlerine kadar devam edeceği, yarından (çarşamba) itibaren ilçeyi terk ederek güneşli havanın hakim olacağı bildirildi.