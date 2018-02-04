(Görüntülü Haber) Marmaris'te lodos; sörf tutkunları denize koştu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, hızı saatte 40 kilometreyi bulan lodosu fırsat bilenler, uçurtma ve rüzgar sörfü yapmanın keyfini çıkardı. Marmaris kent merkezinde, bugün saat 14.00 sıralarında yükselen dalgaları gören sörfçüler, Atatürk Caddesi\'ndeki belediye halk plajına geldi. Uçurtma ve rüzgar sörflerini kapıp kendilerini denize bırakan sporcular, hızı 40 kilometreye ulaşan lodosla adeta dans etti. Uçurtma ve rüzgar sörfü yapan sporcular da ilçe körfezini renklendirdi. Lodos ile metrelerce yükseğe çıkan sörfçüleri izleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi. Sporcular anın keyfini çıkartırken, sahilde yürüyüş yapan ve banklarda oturan vatandaşlar görsel şölen sunan sörf tutkunlarının fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı. Sörfçü Başak Erdal, \"Kuvvetli rüzgarlar bizim sporumuzu yapmamız için bulunmaz fırsat. Spor amaçlı sörf ve kiteboarding yapıyorum. Lodos çıkar çıkmaz bu spora meraklı arkadaşlarımızla telefonlaşarak sahilde buluşuyoruz. 13 sporcu bugün anın keyfini çıkartıyor\" dedi.