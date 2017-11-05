(Görüntülü Haber) Marmaris'te 'köpek güzellik yarışması'

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te düzenlenen \'Köpek Güzellik Yarışması\' birbirinden ilginç görüntülere sahne oldu. Dereceye giren köpeklerin sahipleri kupa ve mama ile ödüllendirildi.



Marmaris Hayvanları Koruma Derneği (MAHAYKO), bugün köpek güzellik yarışması düzenledi. Milli Parklar Günnücek Orman Kampı\'nda yapılan yarışmaya getirilen 30 köpek, 4 kişiden oluşan jürinin önünden hüner ve güzelliklerini sergiledi. 15 kilogram altı ve üstü olmak üzere 2 ayrı kategoride yarıştırılan köpekler, beceri ve görüşlerinin yanı sıra sahipleri tarafından kendilerine giydirilen kostümleriyle dikkat çekti.



Ayrıca gönüllüler, açtıkları stantlarda kedi, köpek, kuş ve balık yemi, kedi-köpek tasmaları, takı ürünleri ve bakım malzemeleri satarak Marmaris Hayvanları Koruma Derneği\'ne bağışladı. Saat 13.30\'da başlayan yarışmada, 30 köpek arasından dereceye giren 10\'unun tekrar podyuma çıkmasına karar verildi. Aralarında, \'Yorkshire Terrier\', \'Boxer\', \'Sibirya kurdu\', \'Doberman\' ve \'Alman kurdu\' cinsi 10 köpek için yeniden değerlendirme yapıldı. En iyi kıyafet kategorisinde \'Ice\' adlı \'Yorkshire Terrier\' cinsi kazandı. 15 kilogram altında \'Fındık\' adlı \'Boxer\' cinsi, 15 kilogram üstünde ise \'Tucker\' adlı \'Sibirya Kurdu\' kazandı. İlk üçe girenlere ödül olarak kupa ve 10 kilogramlık çeşitli mamalar verildi.