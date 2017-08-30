(Görüntülü Haber) MARMARİS'TE GÜVENLİ EĞLENCE İÇİN DENETİM

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, eğlencenin nabzının attığı Barlar Sokağı\'nda, 350 polis ve 4 polis köpeği eşliğinde \'Bayramda huzurlu ve güvenli eğlence\' adı altında genel asayiş denetimi yapıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, il merkezinin dışında Bodrum ve Fethiye ilçelerinden de Marmaris\'e gelen narkotik, terör, asayiş, kaçakçılık ve motosikletli yunus timlerden oluşan 350 polis, 4 polis köpeği ile birlikte dünyaca ünlü Barlar Sokağı\'nda \'Bayramda huzurlu ve güvenli eğlence\' adıyla genel asayiş denetimi gerçekleştirdi. Kent merkezinde bulunan Barlar Sokağı\'nın giriş çıkışlarında önlem alındı. 300 metrelik sokakta dolaşan tatilci ve kent sakinlerinin kimlik kontrolü yapıldı, işletmeler de köpeklerle kontrol edildi. Disko ve bar işletmecileri, mikrofonla Türkçe ve İngilizce anons yaparak güvenlik için denetimlerin yapıldığını söyledi. ARANAN 17 KİŞİ YAKALANDI Saat 23.00\'de başlayarak 02.00\'de son bulan denetimlerin ardından işletmeler hizmet vermeye devam etti. Denetimlerde 2 bin 500 tatilcinin kimlik kontrolü yapıldı. 30 disko ve barda toplam 200 adet sahte alkollü içki, 100 paket gümrük kaçağı nargile tütünü, 60 gram esrar, 25 uyuşturucu hap, iki kişiden iki ruhsatsız tabanca, 11 çakı ile ekmek bıçağı ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 17 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Barlar Sokağı çevresinde bulunan otopark ve ara sokaklarda park halindeki 230 aracın ise plaka sorgusu yapıldı. Evrakları eksik ve hacizli bulunan 11\'i motosiklet olmak üzere toplam 20 araç polis otoparkına çekildi. YABANCI TURİSTLERDEN POLİS KÖPEKLERİNE İLGİ Denetimler sırasında özellikle yabancı kadın turistler, polis köpeklerine ilgi gösterdi. Alman kurdu dört polis köpeği ile hatıra fotoğrafı çektiren kadın turistler, okşayarak onları sevdi. Rus uyruklu Anna Korinova, \"İlk defa polis köpeği gördüm. Çektirdiğim fotoğraf benim için ayrı anlamı var\" dedi. Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, \"Bayram süresince eğlence mekanlarında denetimlerimiz devam edecek. Toplumun huzurunu bozmaya çalışanlara müsaade vermeyeceğiz. Denetimlerimizde anlayış göstererek destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ederiz\" dedi.