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(Görüntülü Haber) Marmaris'te güneşli günler

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te ekim ayında güneşli hava etkisini sürdürürken, tatilci ve yabancı turistler plajlarda keyifli saatler geçirdi

23 Ekim 2017 13:59

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te ekim ayında güneşli hava etkisini sürdürürken, tatilci ve yabancı turistler plajlarda keyifli saatler geçirdi.

Hava sıcaklığının 28 dereceyi bulduğu Marmaris\'te güneşi gören turistler, sahil şeridine ve otellerin havuz başlarına akın etti. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin ise güneş altında 30 dereceyi gösterdiği ilçede, Atatürk Caddesi\'nden Turban Mevkii\'ne kadar uzanan 6 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda turistler ve kent yaşayanları güneşli havanın tadını çıkardı. Kimi turistler, şezlonglara uzanarak bronzlaşmaya çalışırken, bazıları denizin tadını çıkardı. Plajlardaki kalabalıkların azalmasıyla şemsiye altında rahatsız edilmeden kitap okuyanlar ve dinlenenler bulundukları anın keyfini yaşadı. Heyecan yaşamak isteyen turistler jet-ski, parasaling ve banana gibi su sporları ile gün boyu eğlendi.

Sahil yolunda yürüyüş yapanlar, iskelede oltayla balık tutanlar ve bisiklet ile dolaşanlar güneşli havayı doya doya yaşadı. Bazı turistler, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Mevkii\'nde bulunan kafeteryalarda eşsiz deniz manzarası eşliğinde içeceklerini yudumlayarak dinlendi. Otellerin havuz başları da plajları aratmayan kalabalıklara sahne oldu. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Çarşamba gününe kadar sıcaklıkların gündüz 27-31, gece ise 12-16 derece arasında olacağını, hafta ortasındaki yağmurun ardından halk arasında \'pastırma yazı\' olarak bilinen sıcakların kasım ayı ortasına kadar aralıklarla devam edeceğini açıkladı. Kocaeli\'nden yazlığına gelen Melahat Demirci, \"Avrupa\'nın birçok ülkesinde çeşitli isimlerle adlandırılan \'pastırma yazı\' Marmaris\'te ekim ayı sonundan kasım ayının ortasına kadar devam ediyor. Gündüzleri güneşli ve ılık. Geceleri ise serin olur ve yüksek yerlerde don olayları görülür. Her sonbahar ve kış aylarında Marmaris\'e tatile gelirim. Buranın sonbahar ve kışı yaz gibi\" dedi.

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