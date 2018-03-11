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(Görüntülü Haber) Marmaris'te deniz kıyısı polenle kaplandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, çam ağaçları kozalarından ve çiçeklerden çevreye rüzgarla dağılan polenler, denizin bir bölümünü sarıya boyadı

11 Mart 2018 14:04

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te, çam ağaçları kozalarından ve çiçeklerden çevreye rüzgarla dağılan polenler, denizin bir bölümünü sarıya boyadı. Marmaris kent merkezinde bulunan Atatürk Caddesi Halk Plajı ve Siteler Mevkisi\'nde sahilinin bir kısmı, çevredeki çam ağaçlarının kozaları ve çiçeklerden rüzgarın etkisiyle uçuşan polenler yüzünden sarıya büründü. Kısa süre içinde denizin üstü 30 metre uzunluğunda polenle kaplandı. Görenler, belediye ekiplerini aradı. Sahile gelen temizlik işleri ekipleri, numune alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemede, sarılığın ağaç kozaları ve çiçeklerden rüzgar ile dağılan polenden kalnaklandığı tespit edildi. Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, \"Marmaris\'te her mart ayında yaşanılan bir durum. Vatandaşlarımız bilmediği için endişeye kapılarak ihbarda bulunmuş. Her yıl bahar ayına geçerken bu tür olaylar yaşanıyor. Dağlardan ve çevredeki ağaçlar ile çiçeklerden dökülen polenler, şiddetli rüzgarla dağılarak denize düşüyor. Ekiplerimiz ağlar yardımıyla kıyı kesimdeki polenleri temizliyor. Geçen sene dört gün süreyle devam etmişti. Bu sene de birkaç gün sürdükten sonra tamamen ortadan kaybolacaktır. Mevsimsel bir durum endişe edilmesin\" dedi.

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